Nicolás Paredes gana la etapa 3 de la Vuelta a Guatemala

Este domingo 26 de octubre se disputó la tercera etapa de la 64 edición de la Vuelta a Guatemala 2025, un exigente recorrido de 126 kilómetros que partió desde Monjas, Jalapa, y culminó en la línea de meta en Fraijanes. Los ciclistas atravesaron localidades como El Progreso, Jutiapa, El Molino, Los Esclavos, Barberena, Amberes y El Salitre, enfrentando además la desafiante escalada a El Chocolate, considerada el tramo más exigente antes de cruzar la meta.
La victoria en la tercera etapa fue para el colombiano Nicolás Paredes, del equipo guatemalteco Hino-One, quien protagonizó una actuación magistral en los kilómetros finales. El pedalista cafetero se desprendió de sus rivales con un ataque demoledor, aprovechando las duras rampas de El Chocolate y Fraijanes, donde su ritmo fue simplemente inalcanzable. Paredes se fugó en solitario y cruzó la línea de meta con autoridad, firmando una victoria apabullante que lo consagra como uno de los grandes escaladores de esta edición. En tanto, el colombiano Cristian Muñoz, del Team Nu Colombia, logró conservar el maillot amarillo de líder en la clasificación general, manteniendo viva la emoción de la competencia.
La etapa
La tercera etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 desplegó un lienzo de paisajes que parecían pintados para retar a los ciclistas y enamorar a los espectadores. Desde Monjas, Jalapa, los pedalistas iniciaron un recorrido ondulante que serpenteaba entre colinas y carreteras que se funden con la tierra y el cielo, cada kilómetro un desafío que exigía fuerza, técnica y precisión. El trazado, de 126 kilómetros, no solo puso a prueba la resistencia física, sino también la astucia estratégica de los corredores, quienes debían medir esfuerzos para llegar con opciones intactas a la meta en Fraijanes.
A lo largo del trayecto, la ruta abrazó localidades como El Progreso, Jutiapa, El Molino, Los Esclavos, Barberena, Amberes y El Salitre, combinando tramos rápidos con subidas que parecían tocar las nubes. Las metas volantes en Ciudad Amayito, La Isla y Aldea Amberes obligaron a los velocistas a desplegar potencia y táctica, mientras que los premios de montaña en El Pino, Polideportivo Barberena y Aldea Yumanes ofrecieron un espectáculo de pura escalada, donde los líderes de la montaña y aspirantes al podio buscaban marcar diferencias que podrían definir la carrera. Cada pedalada sobre el asfalto fue un diálogo entre la ambición y el desgaste, una danza de esfuerzo que solo termina al cruzar la línea de meta.
Sin embargo, el gran protagonista de la jornada fue la ascendente y desafiante subida a El Chocolate, un puerto que exigió el máximo de cada corredor, combinando pendiente, distancia y desgaste acumulado. Este tramo, antes de arribar a Fraijanes, se convirtió en el juez del día, separando a los más fuertes de los que cedieron ante la dureza de la ruta. La llegada frente a la Municipalidad de Fraijanes no solo fue un punto de cierre, sino un escenario donde se respiró la intensidad de la etapa, el sudor, la estrategia y la pasión por el ciclismo, dejando en la memoria de los aficionados una jornada que mezcló belleza paisajística con la épica lucha sobre la bicicleta.
Premios intermedios
|METAS VOLANTE
|Ganadores
|1. Ciudad Amayito, 35 k.
|1. Henry Sam (GUA)2. Alejandro Osorio (COL)3. Brayan Ríos (GUA)
|2. La Isla Gasolinera Shell, 73.3 k.
|1. Juan Pablo Rendón (COL)2. Alejando Osorio (COL)3. Henry Sam (GUA)
|3. Aldea Amberes, 107 k.
|1. Alejandro Osorio (COL)2. Nicolás Paredes (COL)3. Juan Pablo Rendón (COL)
|PREMIOS DE MONTAÑA
|Ganadores
|1. El Pino, 3ra. Categoría 13 k.
|1. Brandon Aguilar (CRC)2. Wilson Chonay (GUA)
|2. Quesada, 4ta. Categoría 42.5 k.
|1. Brandon Aguilar (CRC)
|3. Aldea Tunillas, 3ra. Categoría 48.7 k.
|1. Brandon Aguilar (CRC)2. Esdras Morales (GUA)
|4. Polideportivo Barberena, 2da. Categoría 90.3 k.
|1. Miguel Díaz (MEX)2. Luis Aguilar (CRC)
|5. El Junquillo, 4ta. Categoría 93.4 k.
|-
|6. Aldea Yumanes Mojón 32, 2da. Categoría 115.7 k.
|1. Nicolás Paredes (COL)2. Ulises Castillo (MEX)
|7. Aldea El Chocolate, 2da. Categoría 120.4 k.
|1. Nicolás Paredes (COL)
|8. Fraijanes, 4ta. Categoría 125 k.
|1. Nicolás Paredes (COL)