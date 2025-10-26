Simeone lanza irónica frase sobre los árbitros del Clásico

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, volvió a dejar una de sus frases cargadas de ironía en la previa del partido de su equipo ante el Real Betis. Consultado sobre cuál sería el resultado más conveniente en el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, el entrenador argentino eludió pronunciarse directamente, pero lanzó una respuesta que no pasó desapercibida: "Yo creo que más difícil lo tienen los árbitros que nosotros, porque, la verdad, ahora es jodida, ¿no?". Una declaración breve, pero con el inconfundible sello del "Cholo".
La respuesta, que provocó sonrisas entre los presentes en la sala de prensa, fue interpretada como una nueva muestra del sarcasmo habitual del técnico rojiblanco, quien acostumbra a lanzar dardos indirectos cuando se trata de los grandes rivales del Atlético. En esta ocasión, su comentario apuntó directamente a la polémica arbitral que suele rodear los encuentros entre el Real Madrid y el Barcelona, dos clubes que en repetidas ocasiones han sido objeto de cuestionamientos por decisiones arbitrales favorables.
Simeone no es indiferente a la labor arbitral
No es la primera vez que Simeone recurre a la ironía para expresar su inconformidad con el arbitraje. En otras temporadas, el entrenador argentino ha insinuado que los fallos de los colegiados tienden a beneficiar a los equipos más poderosos, una opinión que, aunque compartida por algunos aficionados, también le ha valido críticas por parte de la prensa y de los propios árbitros. Su estilo directo y su forma de comunicar, a menudo cargada de insinuaciones, refuerzan la imagen de un técnico que no teme decir lo que piensa, incluso cuando sus palabras levantan polémica.
Las declaraciones de Simeone llegan en un momento clave, con el Atlético intentando mantenerse en la lucha por los primeros puestos de LaLiga. Mientras el Real Madrid y el Barcelona centran la atención mediática con el Clásico, el técnico rojiblanco ha logrado, una vez más, colocar a su equipo en el centro del debate sin siquiera hablar de fútbol. Su frase, más allá del tono jocoso, refleja una postura crítica constante hacia el arbitraje español, un tema que, para el "Cholo", sigue siendo "lo más difícil" del fútbol actual.