 Simeone lanza irónica frase sobre los árbitros del Clásico
Deportes

Simeone lanza una irónica frase sobre los árbitros antes del Clásico

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, respondió con ironía al ser consultado sobre el Clásico entre Real Madrid y Barcelona, afirmando que "más difícil lo tienen los árbitros".

Compartir:
Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid - Atlético de Madrid
Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid / FOTO: Atlético de Madrid

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, volvió a dejar una de sus frases cargadas de ironía en la previa del partido de su equipo ante el Real Betis. Consultado sobre cuál sería el resultado más conveniente en el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, el entrenador argentino eludió pronunciarse directamente, pero lanzó una respuesta que no pasó desapercibida: "Yo creo que más difícil lo tienen los árbitros que nosotros, porque, la verdad, ahora es jodida, ¿no?". Una declaración breve, pero con el inconfundible sello del "Cholo".

La respuesta, que provocó sonrisas entre los presentes en la sala de prensa, fue interpretada como una nueva muestra del sarcasmo habitual del técnico rojiblanco, quien acostumbra a lanzar dardos indirectos cuando se trata de los grandes rivales del Atlético. En esta ocasión, su comentario apuntó directamente a la polémica arbitral que suele rodear los encuentros entre el Real Madrid y el Barcelona, dos clubes que en repetidas ocasiones han sido objeto de cuestionamientos por decisiones arbitrales favorables.

Simeone no es indiferente a la labor arbitral

No es la primera vez que Simeone recurre a la ironía para expresar su inconformidad con el arbitraje. En otras temporadas, el entrenador argentino ha insinuado que los fallos de los colegiados tienden a beneficiar a los equipos más poderosos, una opinión que, aunque compartida por algunos aficionados, también le ha valido críticas por parte de la prensa y de los propios árbitros. Su estilo directo y su forma de comunicar, a menudo cargada de insinuaciones, refuerzan la imagen de un técnico que no teme decir lo que piensa, incluso cuando sus palabras levantan polémica.

Las declaraciones de Simeone llegan en un momento clave, con el Atlético intentando mantenerse en la lucha por los primeros puestos de LaLiga. Mientras el Real Madrid y el Barcelona centran la atención mediática con el Clásico, el técnico rojiblanco ha logrado, una vez más, colocar a su equipo en el centro del debate sin siquiera hablar de fútbol. Su frase, más allá del tono jocoso, refleja una postura crítica constante hacia el arbitraje español, un tema que, para el "Cholo", sigue siendo "lo más difícil" del fútbol actual.

Foto embed
Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid - Agencia EFE

En Portada

Mapa en Relieve cumple 120 años en la Ciudad de Guatemalat
Nacionales

Mapa en Relieve cumple 120 años en la Ciudad de Guatemala

08:19 AM, Oct 26
Alineaciones confirmadas para el Clásico entre Real Madrid y Barcelonat
Deportes

Alineaciones confirmadas para el Clásico entre Real Madrid y Barcelona

08:17 AM, Oct 26
MP mantiene reserva sobre posible orden de captura contra exministro Francisco Jiménezt
Nacionales

MP mantiene reserva sobre posible orden de captura contra exministro Francisco Jiménez

08:48 AM, Oct 26
Lanzan edición especial de galletas para celebrar el final de Stranger Thingst
Farándula

Lanzan edición especial de galletas para celebrar el final de Stranger Things

07:36 AM, Oct 26

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Juegos CentroamericanosSeguridadEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Seguridad vialredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos