 Hermanos Brol conquistan podio de Juegos Centroamericanos
Deportes

La familia Brol conquista el podio de los Juegos Centroamericanos 2025

Los hermanos Jean Pierre, Hebert y Enrique dan un momento mágico en las justas deportivas y son acompañados por su madre.

Los hermanos Brol junto a su señora madre en Juegos Centroamericanos 2025
Los hermanos Brol junto a su señora madre en Juegos Centroamericanos 2025 / FOTO: COG

La delegación de Guatemala escribió sin duda alguna una de las páginas que serán más recordadas en la historia de Juegos Centroamericanos, los cuales se desarrollan desde 1973, y todo a ello gracias al triunfo de la familia Brol en el tiro deportivo.

En horas de la mañana, se realizaron las competencias del trap masculino (50 platos) y por equipos. Y ya en la disputa de las medallas, la familia Brol (Jean Pierre, Hebert y Enrique) luchó por el oro.

Luego de la final masculina de trap, Jean Pierre Brol se queda con el oro con 46 platos rotos. La plata y bronce fueron conseguida por sus hermanos, Hebert (43) y Enrique (31).

Además, se consagraron campeones por equipos en la modalidad de foso en tiro con armas de caza de los Juegos Centroamericanos.

Es de recordar que Jean Pierre Brol es actualmente bronce olímpico tras su histórica participación en los Juegos Olímpicos París 2024. Y de esta forma, es el segundo medallista olímpico en subirse al podio de los Juegos Centroamericanos, ya que Erick Barrondo plata en Londres 2012, ganó el oro en la marcha y de esta forma fue el primer olímpico en bañarse de oro en esta décimo segunda edición de Juegos Centroamericanos 2025.   

Postal familiar

Si el caso ya era ya era llamativo de tener en el podio a los tres hermanos Brol: Jean Pierre, Hebert y Enrique, el momento cúspide llegó cuando a ellos se les sumó su señora madre, haciendo que el podio deportivo de los Juegos Centroamericanos traspasara la línea y se convirtiera en un momento muy familiar.

"Ver en acción a los hermanos Brol no tiene precio, y no digamos verlos a los tres compartiendo podio... Jean Pierre se quedó con el oro, Hebert con la plata y Enrique con el bronce. La postal no tiene desperdicio", detalló la cuenta oficial del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

La familia Barrondo

Un caso similar ocurrió el viernes 24 de octubre en la marcha atlética, donde los familiares Barrondo lograron también el oro, plata y bronce.

Los originarios de San Cristóbal, Baja Verapaz, se adueñaron del podio completo en la prueba de los 20 kilómetros de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Erick Barrondo fue oro con tiempo de 1:23:35 horas (récord centroamericano), José Alejandro Barrondo se llevó la plata con 1:26:10 horas y Uriel Barrondo el bronce con 1:27:13 hora.

