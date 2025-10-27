 Lionel Messi entre los finalistas del once de FIFPro 2025
Deportes

Lionel Messi entre los finalistas del once de FIFPro 2025

También están incluidos Pau Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal y Raphinha, del FC Barcelona.

Compartir:
Messi, Pacho, Raphinha o Valverde, entre los finalistas del once de FIFPro 2025
Messi, Pacho, Raphinha o Valverde, entre los finalistas del once de FIFPro 2025 / FOTO: EFE

El argentino Lionel Messi, el ecuatoriano William Pacho, el brasileño Raphinha o el uruguayo Federico Valverde figuran entre los 26 finalistas candidatos a integrar el mejor once de FIFPro 2025, que se conocerá el 3 de noviembre.

En la lista, dada a conocer este lunes por FIFPro, aparecen hasta siete futbolistas del vigente campeón de Europa, el París Saint-Germain francés, con el ya mencionado Pacho, el brasileño Marquinhos, Vitinha, Joao Neves, Achraf Hakimi, Nuno Mendes y el actual Balón de Oro, Ousmane Dembelé.

También están incluidos Pau Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal y Raphinha, del FC Barcelona, y Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Federico Valverde y Kylian Mbappé, del Real Madrid; además de leyendas como Cristiano Ronaldo o Leo Messi.

Como recordó FIFPro, esta designación para componer el mejor once mundial es el único premio futbolístico decidido exclusivamente por futbolistas profesionales, y para esta edición contó con cerca de 20.000 participaciones.

Para ser seleccionados, los jugadores deben haber participado en al menos 30 partidos oficiales entre el 15 de julio y 3 de agosto de 2025, ambos días incluidos.

La formación la compondrán el portero más votado, así como los tres defensas, tres centrocampistas y tres delanteros con más votos a su favor. El último hueco del once será para aquel jugador que, independientemente de su posición en el campo, reciba el máximo número de votos.

FIFPRO da a conocer el mejor once de 2024

Más de 28 mil jugadores profesionales de 70 países votaron para la conformación de este once. El Real Madrid es el club que más jugadores aporta, con seis.

Finalistas del once de FIFPro 2025

Porteros: Alisson Becker (Liverpool) Thibaut Courtois (Real Madrid) y Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City)

Defensas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Real Madrid), Pau Cubarsi (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Achraf Hakimi (París Saint-Germain), Marquinhos (París Saint-Germain), Nuno Mendes (París Saint-Germain) y William Saliba (Arsenal)

Centrocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City/Nápoles), Luka Modric (Real Madrid/AC Milán), Joao Neves (París Saint-Germain), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Federico Valverde (Real Madrid) y Vitinha (París Saint-Germain).

Delanteros: Ousmane Dembele (París Saint-Germain), Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Raphinha (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Mohamed Salah (Liverpool) y Lamine Yamal (Barcelona).

*Información EFE.

En Portada

FECI realiza operativo por posible corrupción en el Hospital Rooseveltt
Nacionales

FECI realiza operativo por posible corrupción en el Hospital Roosevelt

09:24 AM, Oct 27
Jimena Gómez, la modelo colombiana que conquista la Vuelta a Guatemalat
Deportes

Jimena Gómez, la modelo colombiana que conquista la Vuelta a Guatemala

10:33 AM, Oct 27
Guatemala expondrá ante la OEA graves amenazas a su democraciat
Nacionales

Guatemala expondrá ante la OEA "graves amenazas" a su democracia

07:46 AM, Oct 27
Drake Bell anuncia próximo concierto en Guatemalat
Farándula

Drake Bell anuncia próximo concierto en Guatemala

08:50 AM, Oct 27

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Juegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoSeguridad vialEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos