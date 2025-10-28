Alejandro Osorio gana quinta etapa de la Vuelta a Guatemala

Este martes 28 de octubre se disputó la quinta etapa de la 64 edición de la Vuelta a Guatemala, un exigente recorrido de 109 kilómetros que partió desde Retalhuleu y concluyó en San Rafael Pie de la Cuesta, en el departamento de San Marcos. El pelotón atravesó puntos emblemáticos como Coatepeque, Pajapita, Cruce La Virgen, Catarina San Marcos y El Rodeo, antes de enfrentar el duro ascenso hacia la meta final. Fue una jornada diseñada para los escaladores, con tramos de alta exigencia y desniveles que pusieron a prueba la resistencia y estrategia de los pedalistas en busca de destacar en la montaña guatemalteca.
El protagonista del día fue el colombiano Alejandro Osorio, del Equipo Orgullo Paisa, quien con un poderoso embalaje final conquistó la victoria en San Rafael Pie de la Cuesta, superando por escasos metros al guatemalteco José Canastuj, que se consagró como el mejor nacional de la jornada. El cierre fue tan intenso como hermoso: un final de fotografía, arropado por los aplausos y vítores de los pobladores que con orgullo celebraron la llegada del pelotón a su tierra. En la clasificación general individual, el liderazgo se mantiene en manos del también colombiano Cristian Muñoz, del Team Nu Colombia, que sigue defendiendo con temple el maillot amarillo a mitad de esta apasionante Vuelta a Guatemala.
Alejandro Osorio gana la quinta etapa
La quinta etapa de la 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2025 marcó el ecuador de la competencia con una jornada que mezcló el calor costeño con la dureza de la montaña. Desde el corazón de Retalhuleu, conocida como la "Capital del Mundo", unos 130 ciclistas tomaron la partida a las 10:00 de la mañana, impulsados por el rugido de la multitud y el brillo del sol sobre el asfalto. El pelotón, compacto en los primeros kilómetros, avanzó con ritmo controlado entre palmeras y cañaverales, mientras los equipos resguardaban a sus líderes de los vientos cruzados y del sofocante clima de la costa sur. Las primeras metas volantes encendieron el pulso competitivo: los velocistas se lanzaron con fiereza en busca de puntos valiosos antes de que la ruta comenzara su lento pero inevitable ascenso hacia la montaña.
El terreno se fue transformando poco a poco, y con él, el ritmo de carrera. Los repechos se convirtieron en un calvario para las piernas fatigadas, y los cuatro premios de montaña distribuidos a lo largo del trazado fueron seleccionando a los más fuertes. En los tramos de Catarina San Marcos y El Rodeo, la pendiente se erigió como juez y verdugo; los gregarios agotaron sus fuerzas preparando el terreno para sus jefes de filas, quienes en los últimos kilómetros emprendieron una verdadera batalla con el desnivel. Las curvas cerradas, el aire más delgado y la carretera serpenteante ofrecieron un escenario poético y cruel, donde cada pedalazo era un acto de resistencia y cada mirada hacia adelante, una promesa de gloria.
Finalmente, San Rafael Pie de la Cuesta recibió al pelotón con los brazos abiertos y el aroma inconfundible de su café, orgullo de denominación de origen. El público, apostado en las cunetas y balcones, alentó a los héroes de la jornada con la misma pasión con que celebra su Feria del Café. En este municipio de raíces maya-mam, donde la tradición y la fe se entrelazan con la montaña, la meta se convirtió en símbolo de esfuerzo y belleza. Entre aplausos, los ciclistas cruzaron la línea final, algunos exhaustos, otros exultantes, conscientes de que en esta etapa no solo se escalaba un puerto, sino también un capítulo más en la historia viva del ciclismo guatemalteco.
Premios intermedios
|PREMIOS DE MONTAÑA
|Ganadores
|1. La Hulera, 3ra. Categoría, 20.4 k.
|1. Jymmi Montenegro (ECU)2. Cristian Bustos (COL)3. Alex Strah (PAN)
|2. Iglesia Cerro Redondo, 2da. Categoría, 94.5 k
|1. Jymmi Montenegro (ECU)2. Carlos Macpherson (MEX)3. Cristian Bustos (COL)
|3. Restaurante Donde Minches, 3ra. Categoría, 106.2 k
|-
|4. Meta Final parque de San Rafael. 4ta. Categoría, 109.3 k
|-
|METAS VOLANTE
|Ganadores
|1. Las Victorias 29 k.
|1. Cormac Macgeough (IRL)2. Jonathan Restrepo (COL)3. Carlos Macpherson (MEX)
|2. Gasolinera Texaco a la izquierda, 59 k.
|1. Jonathan Restrepo (COL)2. Cormac Macgeough (IRL)3. Carlos Macpherson (MEX)
|3. Gasolinera Shell, 78.3 k.
|1. Alejandro Osorio (COL)2. Cormac Macgeough (IRL)3. Alex Strah (PAN)