Natalia Giraldo, modelo de la 64 Vuelta a Guatemala 2025

Con su frase de batalla: "Detrás de tus miedos están tus sueños", la modelo colombiana Natalia Giraldo encara una experiencia más en la 64 Vuelta Ciclística a Guatemala 2025, que este martes 28 de octubre salió desde Retalhuleu, la "Capital del Mundo", hacia San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.
Una mujer apasionada por su familia y por los animales, que busca ser la inspiración para otras personas, así se presenta la modelo sudamericana que este día conversó con Emisoras Unidas de Guatemala para dar sus impresiones de este evento ciclístico.
Natalia Giraldo nació en Medellín, Colombia, y actualmente estudia mercadotecnia y publicidad, aunque una de sus profesiones es auxiliar veterinaria, labor que nace dada su pasión y amor por los animales. Ella dice que una de sus metas a largo plazo es tener una fundación en pro de los animales.
Hablando de sus metas a corto plazo, Natalia Giraldo dice que ella busca ahorrar y apoyar a muchos animalitos, además de viajar y convivir con sus papás.
Natalia Giraldo mide 1.70 metros, y su pasión por el modelaje nació porque le encanta expresarse ante las cámaras. Ella busca que, con su trabajo como modelo, inspirar a muchas personas.
"La vuelta a Guatemala ha sido espectacular. He conocido muchos lugares, admiro mucho a los deportistas, me aparecen muy pilas todo lo que logran, me parece que tienen mucha fuerza mental", reconoció la entrevistada al referirse al evento ciclístico que enaltece a Guatemala.
#VueltaGuateEU | ?? Natalia Giraldo, de Colombia, es una de las modelos que anima la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala 2025, en este video nos cuenta un poco más sobre ella ??— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) October 28, 2025
Guatemala, su segundo hogar
Natalia Giraldo, nacida en Colombia, reconoce que Guatemala es su segundo país favorito detrás de la nación donde nació. "Me encanta su comida, las personas, quienes son muy amables y acogedores", resaltó Giraldo.
La modelo que representa la marca Revive, también comentó un poco sobre la gastronomía guatemalteca, y dijo ser fanática del pepián y del atol de elote. Además, dice que el fresco natural de horchata es uno de sus favoritos.
Al hablar de los personajes a los cuales admira, dice que en Guatemala hay muchos deportistas, pero reconoció que a Ricardo Arjona es uno de sus artistas favoritos.
"Detrás de tus miedos están tus sueños, y ahí es donde siempre que uno se arriesga uno logra lo mejor", reflexionó por último la modelo Natalia Giraldo.