Un anciano muere tras ser atropellado por Josep Martínez

El futbolista español Josep Martínez, actual portero del Inter de Milán, se vio involucrado en un trágico accidente de tránsito ocurrido este martes en Fenegrò, una localidad de la provincia de Como, al norte de Italia. De acuerdo con los reportes de los medios locales, el arquero valenciano atropelló a un hombre de 81 años que se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica. Lamentablemente, el anciano falleció en el acto a causa del impacto, pese a los intentos de Martínez y de los servicios de emergencia por reanimarlo.
El suceso tuvo lugar alrededor de las 9:40 de la mañana (8:40 GMT), cuando el guardameta se dirigía al centro de entrenamiento del club interista. Las autoridades italianas se presentaron de inmediato en el lugar para realizar las investigaciones correspondientes y recabar testimonios que permitan esclarecer las circunstancias del accidente. Josep Martínez, visiblemente afectado, permaneció en el sitio y colaboró con las autoridades durante todo el procedimiento.
¿Qué pasará con Josep Martínez?
Las primeras hipótesis apuntan a que el trágico hecho pudo haberse producido por una pérdida de conciencia del hombre mayor, quien habría invadido la calzada de manera repentina. Según reconstrucciones preliminares, el octogenario podría haber sufrido un desmayo o un ataque cardíaco antes del impacto, lo que explicaría su inesperado ingreso al carril por donde circulaba el vehículo del futbolista. Hasta el momento, no se han presentado indicios que responsabilicen directamente al portero.
A raíz de lo ocurrido, el Inter de Milán emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias a los familiares de la víctima y anunciando la suspensión de la rueda de prensa que estaba prevista para la tarde, en la que iba a participar el técnico rumano Cristian Chivu. El club pidió respeto hacia el jugador y hacia las personas afectadas por la tragedia, mientras las autoridades italianas continúan con las investigaciones para esclarecer todos los detalles del lamentable accidente.