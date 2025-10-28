 Un anciano muere tras ser atropellado por Josep Martínez
Deportes

Un anciano muere tras ser atropellado por el portero español Josep Martínez

Las primeras investigaciones apuntan a que el anciano, de 81 años, habría sufrido un desmayo o un ataque cardíaco que lo llevó a invadir la carretera justo antes de ser atropellado.

Compartir:
Josep Martínez, portero del Inter de Milán - EFE
Josep Martínez, portero del Inter de Milán / FOTO: Agencia EFE

El futbolista español Josep Martínez, actual portero del Inter de Milán, se vio involucrado en un trágico accidente de tránsito ocurrido este martes en Fenegrò, una localidad de la provincia de Como, al norte de Italia. De acuerdo con los reportes de los medios locales, el arquero valenciano atropelló a un hombre de 81 años que se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica. Lamentablemente, el anciano falleció en el acto a causa del impacto, pese a los intentos de Martínez y de los servicios de emergencia por reanimarlo.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 9:40 de la mañana (8:40 GMT), cuando el guardameta se dirigía al centro de entrenamiento del club interista. Las autoridades italianas se presentaron de inmediato en el lugar para realizar las investigaciones correspondientes y recabar testimonios que permitan esclarecer las circunstancias del accidente. Josep Martínez, visiblemente afectado, permaneció en el sitio y colaboró con las autoridades durante todo el procedimiento.

¿Qué pasará con Josep Martínez?

Las primeras hipótesis apuntan a que el trágico hecho pudo haberse producido por una pérdida de conciencia del hombre mayor, quien habría invadido la calzada de manera repentina. Según reconstrucciones preliminares, el octogenario podría haber sufrido un desmayo o un ataque cardíaco antes del impacto, lo que explicaría su inesperado ingreso al carril por donde circulaba el vehículo del futbolista. Hasta el momento, no se han presentado indicios que responsabilicen directamente al portero.

A raíz de lo ocurrido, el Inter de Milán emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias a los familiares de la víctima y anunciando la suspensión de la rueda de prensa que estaba prevista para la tarde, en la que iba a participar el técnico rumano Cristian Chivu. El club pidió respeto hacia el jugador y hacia las personas afectadas por la tragedia, mientras las autoridades italianas continúan con las investigaciones para esclarecer todos los detalles del lamentable accidente.

En Portada

Francisco Jiménez envía mensaje al presidente Bernardo Arévalot
Nacionales

Francisco Jiménez envía mensaje al presidente Bernardo Arévalo

07:39 PM, Oct 27
La tierra del café recibe la quinta etapa de Vuelta a Guatemala 2025t
Deportes

La tierra del café recibe la quinta etapa de Vuelta a Guatemala 2025

09:34 PM, Oct 27
Bomberos localizan dos cuerpos en ruta al Atlánticot
Nacionales

Bomberos localizan dos cuerpos en ruta al Atlántico

06:57 PM, Oct 27
Carin León comparte el detalle especial que le dio a un pequeño fan guatemaltecot
Farándula

Carin León comparte el detalle especial que le dio a un pequeño fan guatemalteco

03:36 PM, Oct 27

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadEstados Unidos#liganacionalSeguridad vialCorrupciónFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos