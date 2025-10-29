Pedri se une a la lista de lesionados del Barça

El FC Barcelona vuelve a recibir malas noticias en materia de lesiones. Pedri González, uno de los jugadores más determinantes del conjunto azulgrana, estará fuera de los terrenos de juego tras confirmarse una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda. El club comunicó oficialmente que el centrocampista canario deberá guardar reposo y tratamiento médico, quedando descartado para los próximos compromisos hasta después del parón de selecciones. Su ausencia supone un golpe sensible para Hansi Flick, quien pierde a su pieza más creativa en el mediocampo.
El internacional español, de 22 años, había participado en los 13 partidos disputados por el Barça esta temporada —diez en LaLiga y tres en la Champions League—, consolidándose como una figura indispensable en el esquema culé. Sin embargo, la exigencia física acumulada pasó factura tras el Clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde Pedri terminó exhausto y mostró signos de sobrecarga muscular. Incluso fue expulsado por doble amonestación, un hecho inédito en su carrera, producto del enorme esfuerzo que realizó tanto en ataque como en defensa.
¿Cuándo volverá Pedri?
El diagnóstico médico confirma que el futbolista deberá mantenerse alejado de la actividad durante varias semanas. No podrá participar con la selección española en los duelos frente a Georgia y Turquía, programados para el 15 y el 18 de noviembre, respectivamente. Esta baja representa no solo un contratiempo para el Barcelona, sino también para Luis de la Fuente, que confiaba en contar con el mediocampista para las próximas fechas internacionales.
La lesión de Pedri coincide con un momento en el que el club comenzaba a recuperar efectivos. Robert Lewandowski y Dani Olmo ya se han reincorporado a los entrenamientos y podrían estar disponibles para el encuentro ante el Elche. En cambio, el canario se perderá, además de ese partido, el duelo frente al Celta en LaLiga y el compromiso contra el Brujas en la Champions League. Su recuperación será tratada con máxima cautela, ya que el cuerpo técnico no quiere arriesgar una recaída en uno de los jugadores más valiosos y determinantes del proyecto de Hansi Flick.