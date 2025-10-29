 Resultado Xelajú-Real España, semifinal Copa Centroamericana
Deportes

Xelajú MC hace historia y avanza a la final de la Copa Centroamericana 2025

Xelajú MC venció al Real España en una dramática tanda de penales tras empatar 1-1 y clasificó a su segunda final internacional, rompiendo una historia de 43 años de espera.

Xelajú, finalista de la Copa Centroamericana - EFE
Xelajú, finalista de la Copa Centroamericana / FOTO: Agencia EFE

Este miércoles 29 de octubre se vivió una noche inolvidable en el Estadio Cementos Progreso. Xelajú MC y Real España se enfrentaron en la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025, tras empatar 1-1 en el duelo de ida. La afición quetzalteca llenó el recinto con la esperanza de ver a su equipo alcanzar una nueva gesta internacional, y el encuentro no decepcionó: fue una auténtica batalla llena de emociones, drama y heroísmo.

El Real España tomó la ventaja al minuto 50, cuando Daniel Aparicio se elevó dentro del área para conectar de cabeza un tiro de esquina, aprovechando un descuido defensivo del cuadro altense. Ese gol silenció momentáneamente a la afición chiva, que veía cómo el sueño se escapaba poco a poco. Sin embargo, en un cierre épico, Juan Cardona apareció en el último suspiro del partido, marcando el empate 1-1 al minuto 90+6 con un disparo cruzado que desató la locura en las gradas y obligó a definir todo desde los penales.

Xelajú MC gana en penales

En la tanda decisiva, ambos equipos sufrieron con la presión, y los fallos fueron constantes. Aun así, Xelajú MC mostró más temple desde los once pasos y consiguió una histórica victoria que los coloca en su segunda final internacional. Esta vez, el Real España no pudo repetir la historia de 1982, cuando derrotó a los quetzaltecos en la final regional. Cuarenta y tres años después, el destino se inclinó a favor de los altenses, que celebraron una noche de gloria inolvidable.

Con el boleto a la gran final asegurado, Xelajú MC espera ahora al ganador de la llave entre Olimpia y Alajuelense, cuyo encuentro se disputará este jueves 30 de octubre. El conjunto dirigido por Amarini Villatoro buscará escribir un nuevo capítulo dorado en la historia del fútbol guatemalteco y conquistar su primer título internacional, respaldado por una afición que nunca dejó de creer.

Xelajú vs. Real España - Semifinal de vuelta Copa Centroamericana 2025 / EFE

Xelajú vs. Real España - Semifinal de vuelta Copa Centroamericana 2025 / EFE

Xelajú vs. Real España - Semifinal de vuelta Copa Centroamericana 2025 / EFE

Xelajú vs. Real España - Semifinal de vuelta Copa Centroamericana 2025 / EFE

Xelajú vs. Real España - Semifinal de vuelta Copa Centroamericana 2025 / EFE

Xelajú vs. Real España - Semifinal de vuelta Copa Centroamericana 2025 / EFE

Xelajú vs. Real España - Semifinal de vuelta Copa Centroamericana 2025 / EFE

