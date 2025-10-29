 Sara Chaverra, modelo colombiana de Vuelta a Guatemala 2025
Sara Chaverra destaca a la afición de la Vuelta a Guatemala

La modelo colombiana dice que compartir con los guatemaltecos es lo más lindo y lo que se lleva en el corazón.

Sara Chaverra es una modelo colombiana que participa en la 64 Vuelta a Guatemala
Sara Chaverra es una modelo colombiana que participa en la 64 Vuelta a Guatemala / FOTO: Alex Meoño

La edición 2025 de la Vuelta Ciclística a Guatemala no solo ha destacado por la pasión deportiva, sino también por la presencia de figuras que aportan una pincelada de belleza y carisma al evento. Entre ellas, la modelo colombiana Sara Chaverra, quien ha capturado la atención del público a lo largo de la ruta.

Originaria de Colombia, Sara Chaverra, ha estado en el país centroamericano por algunos años, y su participación en la Vuelta ha sido notable. Sara celebra su cumpleaños cada 7 de noviembre. Su interés por la comunicación y el análisis social la llevó a formarse en la disciplina de periodismo.

Además de su paso por Guatemala, la modelo ha extendido sus viajes a la región, incluyendo visitas a El Salvador. Sara ha manifestado su cariño por el país, al que considera su "segunda casa", disfrutando de los paisajes guatemaltecos y de la gastronomía local, como el tradicional desayuno chapín.

Su presencia ha sido un elemento que, según los reportes, ha añadido un toque especial al ambiente de la Vuelta, atrayendo miradas y simpatía en cada etapa.

Natalia Giraldo, una mujer apasionada por los animales

La modelo que activa la Vuelta a Guatemala 2025 habló con Emisoras Unidas sobre su pasión por los animalitos.

Sus palabras

"Mi pasión por el modelaje nace a razón de que me gusta exponer lo que una marca quiere expresar y lo que queremos decirle a la gente", señaló Sara Chaverra en entrevista con Emisoras Unidas de Guatemala.

"Mi experiencia en la 64 Vuelta a Guatemala ha sido hermosa y espectacular, compartir con la gente es lo más lindo y lo que me llevo en el corazón, y sobre todo, conocer lindos lugares de este país que amo tanto", añadió la bella modelo.

Sobre cómo es un día en esa rutina de la Vuelta a Guatemala, Chaverra contó que su día comienza a eso de las 05:00 horas, luego desayunan y salen del hotel de concentración al punto de inicio para compartir con la afición; luego, llegar a la meta para atender al ganador del ganador con abastecimiento de bebidas y estar pendiente al tema de entrevistas y la premiación.

Sobre Guatemala, Sara confiesa: "Me encanta el país, amo a su gente y la oportunidad de conocer lugares hermosos, incluida su gente, la comida y su cultura".   

Admiración a Mardoqueo Vásquez

La modelo colombiana Sara Chaverra, admira mucho al ciclista guatemalteco Mardoqueo Vásquez, de quien dijo: "Me parece como decimos en Colombia ‘muy teso -hábil-’ y dado a la gente".

Por último, la modelo colombiana dijo: "Estar en la Vuelta a Guatemala ha sido muy inspirador, lo que más me ha gustado es conocer paisajes y conocer gente linda de todos los departamentos que hemos visitado".

