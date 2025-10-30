Declaraciones de Amarini Villatoro - Xelaju vs. Real España

El Xelajú MC de Amarini Villatoro vivió una noche inolvidable en la Copa Centroamericana de la Concacaf al eliminar al Real España de Honduras y clasificar a la gran final del torneo. En un partido lleno de dramatismo, el conjunto quetzalteco logró extender la serie gracias a un gol agónico de Juan Cardona, y posteriormente, en la tanda de penales, el guardameta Nery Lobos se convirtió en héroe al detener el primer lanzamiento, sellando así el boleto histórico a la final internacional.
Amarini Villatoro, el técnico guatemalteco artífice de esta nueva gesta del club altense, compartió sus impresiones tras el encuentro y analizó con autocrítica el desempeño de su equipo. "El partido no fue bueno para nosotros. Nunca encontramos la forma de reordenar el juego ante la ausencia de dos jugadores. Teníamos un estilo definido e improvisamos en el mediocampo con una mala elección por parte de nosotros, que no estamos acostumbrados, y le cedimos la iniciativa al rival", reconoció el estratega.
Amarini Villatoro "no quiere ser conformista"
Villatoro también fue claro al señalar los aspectos por corregir: "Nuevamente se tuvo un error en la táctica fija, donde sabíamos que ellos eran fuertes. Tenemos que mejorar". No obstante, el entrenador destacó el empuje de sus jugadores en los momentos finales: "Fue importante el cierre del partido cuando ellos colocaron una línea de seis. Intentamos rodar el balón por los costados. Hay que reconocer la actuación de Buba López, fue determinante manteniendo la ventaja hasta el último minuto, y Dario Silva también tuvo un gran partido en un duelo de arqueros. En tiempos extras no me gustó el equipo, pero en los penales nos favoreció el pase a la final".
Una de las decisiones más comentadas del partido fue la sustitución del portero titular Rubén Darío Silva por Nery Lobos antes de la tanda de penales, movimiento que terminó siendo clave. Villatoro explicó: "Es una decisión que pocos técnicos toman. No fue un capricho del entrenador, fue un estudio previo del cuerpo técnico y del preparador de arqueros. La atajada del primer penal fue fundamental porque los hizo dudar a ellos y jugó mucho en lo psicológico. No pateamos bien, pero nadie quiere fallar".
Con la clasificación asegurada, Amarini Villatoro volvió a dejar en claro su ambición y compromiso con la historia del club. "Hay una final por delante y no hay que ser conformistas ni mediocres. Hay que intentar ganarla. Cuando uno ya disfrutó de levantar un título, debe volver a buscar el campeonato. Son tres años en el equipo y hemos logrado tres finales. Hemos mantenido el proceso ganando cosas importantes y dando títulos", subrayó con orgullo.
Finalmente, el entrenador dedicó un mensaje especial a la afición que acompañó al equipo en el estadio capitalino: "La afición merece un 100. Estamos jugando todos los partidos de visita y nos ha costado mucho. Tenemos un mes para preparar la final y le daremos la prioridad que merece. Toca disfrutar, pero el domingo debemos pensar en recibir a Municipal, aunque no contemos con los seleccionados".