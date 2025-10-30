 Se apaga el fuego de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025
Deportes

Se apaga el fuego de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

De acuerdo a los organizadores, se entregaron 3,040 medallas individuales y se impusieron 51 nuevos récords centroamericanos (28 en natación y 23 en atletismo).

Esta noche se realizó la ceremonia de clausura de Juegos Centroamericanos 2025
Esta noche se realizó la ceremonia de clausura de Juegos Centroamericanos 2025 / FOTO: Guatemala 2025

Rompiendo con lo tradicional, esta tarde, Guatemala fue el epicentro donde se clausuraron los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025, evento que se realizó en la instalación del Irtra Petapa y no en un escenario deportivo como tradicionalmente había ocurrido; es de recordar que la ceremonia de apertura se hizo en Ciudad Cayalá.

Siendo las 18:15 horas, el fuego del pebetero de los Juegos Centroamericanos, ubicado frente a la Ceiba, el árbol nacional de Guatemala, se apagó ante la mirada de miles de atletas que estaban congreso en el teatro de dicha instalación.

Fue una ceremonia corta, pero llena de puntos relevantes como la entonación de los Himnos de Guatemala y de la Organización Deportiva Centroamericana (Ordeca), hubo discursos de José del Busto, director ejecutivo de Juegos Centroamericanos, Gerardo Aguirre, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), y de Willi Kaltschmitt, miembro honorario del Comité Olímpico Internacional (COI), del COG y presidente honorario de Ordeca.

Asimismo, en la ceremonia de clausura se entregó las medallas conmemorativas a los siete países participantes: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

En la parte final, se dio la arrida de las banderas de Guatemala y Ordeca, esta ultima entregada a su presidente por parte de Gerardo Aguirre, y el apagado del pebetero de los Juegos Centroamericanos 2025.

El último punto del programa de cierre fue la presentación del Himno del Comité Olímpico Internacional.

Números que dejan Juegos Centroamericanos 2025

Durante el acto de cierre de los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, se presentó un video que resume todo lo relacionado a las competiciones que se desarrollaron desde el pasado viernes 17 de octubre.

  • 3,200 atletas participaron
  • 443 pruebas realizadas
  • 3,040 medallas entregadas de forma individual
  • 51 nuevos récords centroamericanos (28 en natación y 23 en atletismo)
  • 2,218 entrenadores, oficiales y jueces
  • 170 profesionales de la salud
  • 542 voluntarios
  • 9,333 acreditaciones emitidas
  • 524 miembros de prensa acreditada
  • 7 disciplinas nuevas o reintroducidas (flag football, eSports, bádminton, navegación a vela, andinismo, baloncesto 3X3 y kickboxing)
  • 12 subsedes en Guatemala
  • 2 subsedes en Honduras y Panamá
  • 39 instalaciones deportivas
  • 700 horas de transmisión
  • 50 mil seguidores en redes sociales
  • 30 hoteles para hospedar a las delegaciones

