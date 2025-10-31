Mensaje de Bernardo Arévalo a atletas por Centroamericanos

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, emitió un mensaje de agradecimiento para los más de 600 atletas nacionales que representaron al país en los XII Juegos Centroamericanos 2025, edición que terminó el jueves 30 de octubre con una ceremonia de clausura llevada a cabo en la instalación de Irtra Petapa, zona 12 de la ciudad capital.
"A las y los 686 atletas que nos representaron: ¡gracias!", se lee el encabezado del mensaje de Bernardo Arévalo, quien continúa: "Gracias por poner nuestra bandera en alto, por recordarnos que la constancia y la disciplina nos hacen mejores". Que nuestra bandera puede ondear muy alto cuando luchamos por nuestras metas".
Por último, el primer mandatario del país afirma: "Ustedes, atletas, son nuestro orgullo".
El presidente del país ha sido un aliado al deporte desde que asumió el poder, y siempre ha estado apegado al movimiento olímpico, incluso, fue quien dio el primer paso para que al deporte nacional le fuese levantada una suspensión que mantenía el Comité Olímpico Internacional, y que le impedía a los atletas del país portar los colores y logos de Guatemala o cantar el himno nacional si en algún momento eran ganadores.
Guatemala, sede histórica
Con la edición de 2025, Guatemala suma cuatro ocasiones como anfitriona de los Juegos Centroamericanos, consolidando su papel protagónico en la historia deportiva del Istmo.
La primera cita se remonta a 1973, cuando el país recibió por primera vez a las delegaciones de la región. Aquel evento sentó las bases de una tradición que volvió a repetirse en 1986 con los recordados Juegos de la Paz, símbolo de unión y esperanza para Centroamérica. En 2001, Guatemala acogió las justas una vez más, demostrando su capacidad organizativa y su compromiso con el desarrollo deportivo regional.
Veinticuatro años después, el espíritu de competencia y fraternidad regresó con fuerza en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, disputados del 18 al 30 de octubre. Esta edición se convirtió en la más grande de la historia del evento, tanto por su alcance como por la diversidad de disciplinas que reunió.