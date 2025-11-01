 Cristiano Ronaldo Júnior, primer gol con Sub-16 de Portugal
Cristiano Ronaldo Júnior marca su primer gol con la Sub-16 de Portugal

Su gol, marcado este 1 de noviembre, cae en una fecha que también fue especial para su padre, "CR7".

El hijo de Cristiano Ronaldo marcó su primer gol con la Sub-16 de Portugal
FOTO: @FichajeGoleador

Cristiano Ronaldo Júnior, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, marcó este sábado su primer gol con la selección Sub-16 de Portugal, en la victoria por 3-0 contra Gales en la Copa de Federaciones que se disputa en Antalya (Turquía).

Cristianinho, como se conoce en Portugal al adolescente de 15 años, abrió el marcador en el minuto 42 con un disparo raso con el pie derecho, tras un pase de Carlos Moita.

Después de él, su compañero Rafael Cabral marcó en el minuto 65 y en el 91.

Cristiano Júnior debutó con la sub-16 de Portugal el jueves pasado en el encuentro disputado ante Turquía, que acabó 2-0 a favor de los portugueses.

El siguiente reto de Portugal será ante Inglaterra el próximo 4 de noviembre.

En mayo, el primogénito de Cristiano Ronaldo disputó sus primeros partidos con la camiseta portuguesa en la categoría sub-15 en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, donde brilló con un doblete en la final ganada ante la selección anfitriona (2-3).

Al igual que su padre, 'Júnior' juega en la cantera del Al Nassr saudí y anteriormente militó en las categorías inferiores del Manchester United y del Juventus.

Carrera de Cristiano Ronaldo Junior

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Jr., conocido afectuosamente como "Cristianinho", nació el 17 de junio de 2010, tiene 15 años y ya está dando pasos firmes en el mundo del futbol, siguiendo los pasos de su padre como delantero.

Comenzó su formación en las academias juveniles de los clubes donde jugaba su padre, reflejando una trayectoria paralela a la de CR7.

Real Madrid (España): Entrenó en las categorías inferiores durante el paso de Ronaldo por el club (2018-2021).

Juventus (Italia): Continuó su desarrollo en la academia bianconera (2021-2022).

Manchester United (Inglaterra): Regresó a las raíces de su padre en las juveniles de los Red Devils (2021-2022).

Al Nassr (Arabia Saudita): Desde diciembre de 2022, cuando Ronaldo Sr. firmó con el club saudí, Jr. se unió a la academia sub-15 del Al Nassr. Juega como delantero (posición heredada de su padre) y ha destacado por su competitividad y olfato goleador.

En abril de 2025, anotó un gol para el sub-15 y celebró con el icónico "Siuuu" de su padre, ganándose elogios de fans.

*Información EFE y Grok.

