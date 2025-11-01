Fue campeón de la Europa League y ahora se dedicará al cine

El portero inglés Alfie Whiteman, quien pertenecía al Tottenham Hotspur, ha tomado una decisión que ha sorprendido al mundo del fútbol: retirarse del deporte profesional a los 27 años para dedicarse por completo a la fotografía y el cine. Tras pasar 16 años en el club londinense, Whiteman cierra una etapa marcada por la paciencia, la dedicación y el amor a los colores de los Spurs, aunque con escasas oportunidades de brillar en la cancha. Su única aparición oficial fue en 2020, durante un partido de la Europa League, bajo las órdenes de José Mourinho, donde disputó apenas ocho minutos frente al Ludogorets.
Formado en la cantera del Tottenham, Whiteman también representó a Inglaterra en las categorías sub-17 y sub-19, mostrando desde joven su potencial bajo los tres palos. A lo largo de su trayectoria, vivió dos cesiones al Degerfors IF de Suecia, experiencias que le permitieron adquirir minutos y madurez futbolística, aunque nunca logró consolidarse como una opción fija en el primer equipo. Sin embargo, su compromiso con la institución fue constante, lo que le valió el respeto y el cariño del entorno del club.
De ser campeón de la Europa League a dedicarse al cine
El Tottenham Hotspur despidió al guardameta con un mensaje en redes sociales: "Alfie Whiteman se ha retirado del fútbol para comenzar una nueva carrera como director y fotógrafo. Te deseamos todo lo mejor, Alfie". La despedida refleja el reconocimiento a un futbolista que, más allá de los minutos en el campo, dejó una huella por su profesionalismo y su espíritu creativo. Durante sus últimos años en los Spurs, Whiteman ya exploraba otros horizontes, tomando clases de actuación, radiodifusión y fotografía, disciplinas que le permitieron descubrir una nueva vocación.
En octubre, su talento visual lo llevó a ser contratado por la productora británica Somesuch, donde continuará su desarrollo como director y fotógrafo. La compañía destacó su estilo único para capturar "momentos de conexión humana en lugares invisibles", una sensibilidad que refleja la profundidad artística del exfutbolista. Así, Alfie Whiteman inicia una nueva etapa fuera de los estadios, donde su mirada detrás de la cámara sustituirá los guantes de portero, demostrando que las pasiones también pueden reinventarse y florecer en nuevos escenarios.