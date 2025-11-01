 Previa de la etapa 10 de la Vuelta a Guatemala 2025
Deportes

La Vuelta a Guatemala 2025 llega a su gran final este domingo

La Vuelta a Guatemala 2025 llega a su final con todo decidido: Óscar Garzón es el virtual campeón y este domingo vivirá su paseo triunfal en el circuito del Anillo Periférico.

Compartir:
Vuelta a Guatemala 2025 - Alejandro Chet
Vuelta a Guatemala 2025 / FOTO: Alejandro Chet

Este domingo 2 de noviembre se correrá la décima y última etapa de la Vuelta a Guatemala 2025, poniendo fin al evento ciclístico más importante de Centroamérica. Será una jornada de celebración más que de competencia, ya que prácticamente todo está definido en la clasificación general, con dominio total del ciclismo colombiano durante las últimas etapas.

El gran protagonista de esta edición ha sido el colombiano Óscar Garzón, del Team GW Erco Shimano, quien se adueñó del maillot amarillo tras la novena etapa disputada el sábado 1 de noviembre. Garzón terminó segundo en esa jornada, ganada por su compatriota Carlos Gutiérrez (Movistar Best PC), resultado que le bastó para arrebatar el liderato a Cristian Muñoz del Team Nu Colombia, quien había sido el líder sólido desde la segunda hasta la octava etapa.

Foto embed
Etapa 10 de la Vuelta a Guatemala 2025 - Emisoras Unidas

La Vuelta a Guatemala 2025 llega a su fin

También están definidos los premios intermedios. El colombiano Alejandro Osorio se consagró como campeón de las metas volantes gracias a su constancia a lo largo de la competencia, mientras que su compatriota Juan Carlos Gutiérrez aseguró el título de la montaña. Ambos ciclistas lograron una ventaja matemática suficiente para celebrar antes de la última etapa, que servirá más como una exhibición para el público capitalino que como una verdadera batalla por posiciones.

La etapa final se disputará en el tradicional circuito del Anillo Periférico, en la ciudad de Guatemala. Serán siete vueltas al trazado para completar un recorrido de 121 kilómetros, con tres metas volantes ubicadas en la Pasarela de Villa Linda, al cierre de las vueltas dos, cuatro y seis.

Aunque ya no haya nada en juego, la jornada promete un gran ambiente y emoción, con el "paseo de los campeones" encabezado por Óscar Garzón, quien tomará el cetro que el año pasado perteneció a su compañero de equipo Robinson López, consolidando así otro triunfo más para el ciclismo colombiano en tierras guatemaltecas.

En Portada

Carlos Gutiérrez reina en Antigua y Óscar Garzón se perfila como campeón de la Vuelta a Guatemalat
Deportes

Carlos Gutiérrez reina en Antigua y Óscar Garzón se perfila como campeón de la Vuelta a Guatemala

02:58 PM, Nov 01
Video: Fuerte accidente vial en kilómetro 27 de ruta al Pacíficot
Nacionales

Video: Fuerte accidente vial en kilómetro 27 de ruta al Pacífico

02:51 PM, Nov 01
Se reanuda el servicio de agua en el Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Se reanuda el servicio de agua en el Aeropuerto La Aurora

02:45 PM, Nov 01
Bailarina deleita con su belleza en concierto de Ricardo Arjonat
Farándula

Bailarina deleita con su belleza en concierto de Ricardo Arjona

09:16 AM, Nov 01

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridad#liganacional#64VueltaaGuateFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos