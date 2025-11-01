 Suárez y Messi siguen a Deportivo LSM en watch party
Deportes

Suárez, Messi y De Paul siguen a Deportivo LSM en un watch party

Varios momentos divertidos dejó la transmisión que incluyó a los streamers "La Cobra" y "Davoo Xeneize".

Actualmente, Suárez, De Paul y Messi comparte en el mismo equipo, el Inter Miami
Actualmente, Suárez, De Paul y Messi comparte en el mismo equipo, el Inter Miami / FOTO: Inter Miami

Luis Suárez, Lionel Messi y Rodrigo de Paul siguieron el sábado mediante una transmisión en directo a Deportivo LSM en el encuentro en que el conjunto perteneciente a los dos exjugadores de Barcelona goleó por 0-6 a Montevideo Boca Juniors.

Dicho partido estuvo enmarcado en la décima jornada de la fase regular del campeonato uruguayo de cuarta división, que el conjunto dirigido por Rafael Cánovas lidera.

El centroatacante y capitán Rodrigo Pastorini con un triplete lideró el triunfo de Deportivo LSM, mientras que Manuel Romero, Luciano Bernasconi y César Taján también convirtieron.

De esta forma, el club de Suárez y Messi se mantuvo en lo más alto al llegar a 24 unidades en diez encuentros disputados, en los que consiguió ocho triunfos y sufrió dos derrotas.

Quienes podrán igualarlo son Rincón FC y Real Montevideo, que tienen 21 puntos, pero un encuentro menos disputado cada uno. Rincón enfrentará este sábado a Melilla SAD, al tiempo que Real Montevideo visitará este domingo a Keguay.

Nacimiento del Deportivo LSM

Los históricos goleadores de las selecciones de Uruguay y Argentina anunciaron el pasado 27 de mayo el nacimiento de Deportivo LSM.

La noticia fue dada a conocer en un video en el que Suárez habló sobre la importancia del proyecto para su familia y luego informó de que el campeón del mundo con la selección argentina también sería parte.

"Hemos vivido muchas cosas en común desde chicos, hemos compartido muchísimas experiencias en la élite del fútbol y es por eso que hoy en día me gustaría presentar a un amigo, a un compañero que, como dije, tenemos muchas cosas en común por nuestros inicios", dijo.

Y añadió: "Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol y tener la misma visión de nuestros inicios, así que invité a mi amigo para que se una al proyecto profesional de Deportivo LSM".

*Información EFE.

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.#liganacional
