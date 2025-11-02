El rumano Istvan Kovacs pitará el Liverpool-Real Madrid

El rumano Istvan Kovacs ha sido designado por la UEFA como árbitro principal para el esperado duelo entre Liverpool y Real Madrid, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones, que se disputará el próximo martes a las 21:00 horas (CET) en el estadio de Anfield. Kovacs estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes en las bandas, mientras que el alemán Bastian Dankert será el encargado del VAR y el suizo Fedayi San actuará como asistente de video, según informó el organismo europeo en su página oficial.
El colegiado rumano, de amplia experiencia internacional, ya ha tenido contacto reciente con el conjunto merengue. La pasada temporada dirigió dos encuentros del Real Madrid en la máxima competición continental, ambos disputados en el Santiago Bernabéu y con victorias del equipo español. El primero fue en octubre de 2024, en el contundente 5-2 ante el Borussia Dortmund, y el segundo en febrero de este año, durante la vuelta de los dieciseisavos de final, en la que los blancos vencieron 3-1 al Manchester City.
¿Quién es Istvan Kovacs?
Además, Kovacs cuenta con un importante antecedente en su trayectoria arbitral, ya que fue el encargado de impartir justicia en la final de la pasada edición de la Liga de Campeones, en la que el Paris Saint-Germain se impuso por un rotundo 5-0 al Inter de Milán. Su designación para el partido en Anfield reafirma la confianza que la UEFA deposita en su desempeño y criterio en encuentros de máxima exigencia, especialmente en choques que enfrentan a clubes de gran tradición europea.
Por otro lado, la UEFA confirmó que el noruego Espen Eskas será el árbitro principal del encuentro entre el Atlético de Madrid y el Union St. Gilloise de Bélgica, también correspondiente a la cuarta jornada del torneo. Será la primera vez que Eskas dirija un partido del Atlético en la Champions League. En el estadio Metropolitano estará acompañado por los asistentes noruegos Jan Engan e Isaak Bashevkin, con el neerlandés Pol van Boekel a cargo del VAR y el inglés Stuart Attwell como su asistente.