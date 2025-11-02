 Mundial 2026: Ciudad de México garantiza "excelencia"
Mundial 2026: Ciudad de México garantiza "excelencia" como organizador

El 11 de junio, con México como uno de los protagonistas, el estadio Azteca será sede de la Apertura, por tercera vez, de la inauguración del Mundial.

México busca excelencia como organizador del Mundial 2026
México busca excelencia como organizador del Mundial 2026 / FOTO: EFE

Los organizadores en México del Mundial de futbol del 2026 confirmaron este sábado su convencimiento en que la competición transcurrirá con un nivel de excelencia y el calor de los mexicanos.

"Confirmamos nuestro compromiso de que este Mundial sea de excelencia al más alto nivel; los mexicanos sabemos organizar eventos grandes y recibir a la gente", aseguró Jurgen Maika, jefe de la oficina de FIFA en el país.

En coincidencia con la celebración del día de muertos, Maika y la secretaria de Turismo de la capital, Alejandra Frausto, inauguraron una ofrenda relacionada con el Mundial, en la avenida Reforma una de las más emblemáticas de la Ciudad de México.

Cuatro maquetas de los estadios mexicanos que recibirán partidos mundialistas, en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, formaron parte del altar, que tiene cuatro calaveras vestidas con ropa de futbol, colocadas entre flores, frutas y otros alimentos.

"Es un gusto darle la bienvenida a esta ciudad de corazón grande en un momento de identidad cultura, la celebración más viva de México; el día de muertos. Nos estamos preparando con FIFA para un momento histórico, estamos contando los días y dejando la ciudad bellísima para recibir a los millones que vendrán", dijo Frausto.

México modernizará su sistema de visas rumbo al Mundial 2026

La SRE prevé que la nueva plataforma digital esté lista antes del inicio del torneo, con el fin de atender la alta demanda de visitantes que generará el evento.

Responsabilidad de la organización

La funcionaria calificó de una responsabilidad de inaugurar el Mundial por tercera vez, algo sin precedentes y recordó que en la capital el espacio público es de libertad de derechos, de alegría, familiar.

En la celebración estuvieron las mascotas del mundial; Zayú, un jaguar mexicano; Mapple, un alce canadiense, y Clutch, un águila estadounidense, que se tomaron fotos con aficionados.

El 11 de junio, con México como uno de los protagonistas, el estadio Azteca será sede de la Apertura, por tercera vez, de la inauguración del Mundial y el 17 y 24 será sede de otros partidos de la fase de grupos. El 30 habrá un partido de dieciseisavos de finales y el 5 de julio, de octavos de finales.

Además, Guadalajara será escenario de cuatro partidos de la etapa de grupos y Monterrey, tres de esa fase y uno de dieciseisavos.

*Información EFE.

