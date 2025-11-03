 Antigua y São Paulo acuerdan transferencia de Marvin Ávila
Deportes

Antigua llega a un acuerdo con São Paulo para la transferencia de Marvin Ávila

Conoce más detalles sobre esta transferencia histórica para el futbol guatemalteco.

Marvin Ávila jugará en marzo de 2026 con el São Paulo
Marvin Ávila jugará en marzo de 2026 con el São Paulo / FOTO: GaboSportGT

"Antigua G. F. C. informa que ha llegado a un acuerdo con São Paulo F. C. para la transferencia de Marvin Ávila Jr., siendo nuevo jugador del club brasileño a partir del 17 de marzo de 2026, fecha en la cual cumplirá su mayoría de edad", así anunció el actual campeón nacional la noticia que era un secreto a voces y que da un impulso al trabajo hecho por el cuadro colonial.

Este traspaso marca una página importante para Antigua que abre las puertas a nuevos talentos para que más adelante sea impulsada su carrera a nivel internacional, así como ya lo hizo con jugadores como Óscar Santis.

¿Quién es Marvin Ávila Jr.?

Marvin Ávila Junior es un futbolista profesional que nacido el 17 de marzo de 2008 en Guatemala. Con solo 17 años, se destaca como un talentoso extremo derecho o segundo delantero, con un pie hábil derecho, una altura de 1,78 m y un peso aproximado de 70 kg.

Marvin Ávila Jr. se incorporó el 22 de septiembre de 2023 con Antigua con un contrato que vencía en junio de 2026, pero con cláusulas que le permitirían salir al extranjero antes de que se cumpliese la totalidad de su contrato.

El valor de Marvin Ávila en el mercado se estima en alrededor de 150 mil euros.

Ávila ha formado parte de las selecciones juveniles de Guatemala, incluyendo la Sub-20 y la Sub-19, con participaciones destacadas en torneos como el UNCAF U-19 de 2024, donde contribuyó en victorias contra equipos como Cuba, Belice y Costa Rica.

Al "Titiman Jr." se le considera una de las mayores promesas del futbol chapín.

Historia del nuevo club de Ávila

El São Paulo Futebol Clube, conocido popularmente como el "Tricolor Paulista", es uno de los clubes más grandes y exitosos de Brasil y de América del Sur.

Fue fundado el 25 de enero de 1930 por exsocios, directivos y jugadores del Club Athletico Paulistano (que había abandonado el futbol ante la llegada del profesionalismo) y de la Associação Atlética das Palmeiras.

Inicialmente fue conocido como São Paulo da Floresta. A pesar de un inicio exitoso, ganando el Campeonato Paulista de 1931, el club enfrentó crisis institucionales y financieras que llevaron a su disolución.

Fue refundado el 16 de diciembre de 1935 en la ciudad de São Paulo, conservando el legado y los colores de su primera versión.

Medios brasileños destacan a Marvin Ávila Jr. como nueva apuesta del São Paulo FC

Marvin Ávila Jr. llama la atención de medios de Brasil tras unirse al São Paulo FC.

