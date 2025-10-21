Destacan a Marvin Ávila Jr. como apuesta del São Paulo FC

El joven delantero guatemalteco Marvin Ávila Jr., de 17 años, acapara la atención de medios deportivos en Brasil tras confirmarse su incorporación al equipo sub-20 del São Paulo FC. Según el diario Diário SPFC, el atacante se unirá al club paulista a partir de la próxima temporada, después de que São Paulo se impusiera en las negociaciones frente a Gremio de Porto Alegre.
Los portales especializados destacan que Ávila firmará un contrato profesional que incluye formación académica, asesoramiento psicológico y un plan de desarrollo para ascender al primer equipo. La propuesta de São Paulo superó la de Gremio, que ofrecía únicamente un préstamo con opción de compra.
Marvin Ávila se consolidó en Antigua GFC, donde participó como titular en varios partidos del Apertura 2025. También ha sido convocado de manera regular por las selecciones menores de Guatemala, aunque no estará presente en los próximos Juegos Centroamericanos. Su rendimiento y proyección juvenil han generado cobertura amplia en medios digitales, que analizan su potencial en uno de los clubes más importantes de Sudamérica.
El medio Avante Meu Tricolor confirmó además que São Paulo FC incorporó al ghanés Ridwan Mohammed, de 17 años, lo que evidencia el interés del club en talentos emergentes de Centroamérica y África.
Los medios brasileños coinciden en que la llegada de Marvin Ávila Jr. representa una oportunidad única para el joven guatemalteco, que buscará consolidar su carrera profesional en Brasil y abrirse camino hacia el primer equipo del São Paulo FC, convirtiéndose en un referente del talento juvenil centroamericano.