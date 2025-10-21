 Destacan a Marvin Ávila Jr. como apuesta del São Paulo FC
Deportes

Medios brasileños destacan a Marvin Ávila Jr. como nueva apuesta del São Paulo FC

Marvin Ávila Jr. llama la atención de medios de Brasil tras unirse al São Paulo FC.

Compartir:
Foto: Fedefut
Marvin Avila Jr golazos Torneo Uncaf Sub-15 (4) / FOTO:

El joven delantero guatemalteco Marvin Ávila Jr., de 17 años, acapara la atención de medios deportivos en Brasil tras confirmarse su incorporación al equipo sub-20 del São Paulo FC. Según el diario Diário SPFC, el atacante se unirá al club paulista a partir de la próxima temporada, después de que São Paulo se impusiera en las negociaciones frente a Gremio de Porto Alegre.

Los portales especializados destacan que Ávila firmará un contrato profesional que incluye formación académica, asesoramiento psicológico y un plan de desarrollo para ascender al primer equipo. La propuesta de São Paulo superó la de Gremio, que ofrecía únicamente un préstamo con opción de compra.

Marvin Ávila se consolidó en Antigua GFC

Marvin Ávila se consolidó en Antigua GFC, donde participó como titular en varios partidos del Apertura 2025. También ha sido convocado de manera regular por las selecciones menores de Guatemala, aunque no estará presente en los próximos Juegos Centroamericanos. Su rendimiento y proyección juvenil han generado cobertura amplia en medios digitales, que analizan su potencial en uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

El medio Avante Meu Tricolor confirmó además que São Paulo FC incorporó al ghanés Ridwan Mohammed, de 17 años, lo que evidencia el interés del club en talentos emergentes de Centroamérica y África.

Los medios brasileños coinciden en que la llegada de Marvin Ávila Jr. representa una oportunidad única para el joven guatemalteco, que buscará consolidar su carrera profesional en Brasil y abrirse camino hacia el primer equipo del São Paulo FC, convirtiéndose en un referente del talento juvenil centroamericano.

En Portada

Caso Unops: MP pide retirar inmunidad al ministro de Salud, Joaquín Barnoyat
Nacionales

Caso Unops: MP pide retirar inmunidad al ministro de Salud, Joaquín Barnoya

11:46 AM, Oct 21
Érick Gordillo brilla en Mazatenango con dos oros y récord centroamericanot
Deportes

Érick Gordillo brilla en Mazatenango con dos oros y récord centroamericano

09:16 AM, Oct 21
Recaptura de El Brown: los detalles detrás del operativo y quiénes lo acompañabant
Nacionales

Recaptura de "El Brown": los detalles detrás del operativo y quiénes lo acompañaban

09:08 AM, Oct 21
Ed Sheeran confirma su concierto en Guatemala para 2026t
Farándula

Ed Sheeran confirma su concierto en Guatemala para 2026

09:56 AM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol Guatemalteco#liganacionalSeguridad vialredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos