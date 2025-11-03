 Primera División: Definido el calendario de cuartos de final
Deportes

Primera División: Definido el calendario de cuartos de final

La fiesta máxima de la "Liga de Ascenso" comienza este miércoles con un duelos y tendrá continuidad el jueves con los restantes tres partidos.

San Pedro buscará ante Suchitepéquez un boleto a semifinales del Apertura 2025
San Pedro buscará ante Suchitepéquez un boleto a semifinales del Apertura 2025 / FOTO: La Liga De Fútbol Primera División Guatemala

Los líderes y sublíderes de los grupos A (Quiché F. C. y Deportivo Suchitepéquez) y B (Chiquimulilla y Nueva Santa Rosa) conocieron este fin de semana a sus rivales para las series de cuartos de final de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala.  

Las series quedaron establecidas de la siguiente forma: AFF Guatemala-Chiquimulilla, Sacachispas-Nueva Santa Rosa, Santa Lucía-Quiché y San Pedro-Suchitepéquez.

Este lunes, en las instalaciones de la Liga Primera División, ubicadas dentro del inmueble de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), se llevó a cabo el congresillo para definir los días y fechas de las series eliminatorias que dará a cuatro equipos los boletos semifinales y convertirlos entre los cuatro mejores del Torneo Apertura 2025 de la llamada "Liga de Ascenso".

En ese sentido, los representantes legales de los ocho clubes presenciaron la conformación de cada una de las llaves quedando estas así:

Serie 1

  • Partidos de ida: AFF Guatemala-Chiquimula el miércoles 5 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Julio Armando Cóbar.
  • Partido de vuelta: Chiquimulilla-AFF Guatemala el sábado 8 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Los Conacastes

Serie 2

  • Partidos de ida: Sacachispas-Nueva Santa Rosa el jueves 6 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Las Victorias
  • Partido de vuelta: Nueva Santa Rosa-Sacachispas el domingo 9 de noviembre a las 11:00 horas en el estadio Complejo Deportivo de Barberena

Serie 3

  • Partidos de ida: Santa Lucía-Quiché el jueves 6 de noviembre a las 12:00 horas en el estadio Municipal de Santa Lucía
  • Partido de vuelta: Quiché-Santa Lucía el domingo 9 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Municipal Santa Cruz  

Serie 4

  • Partidos de ida: San Pedro-Suchitepéquez el jueves 6 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Municipal de San Pedro
  • Partido de vuelta: Suchitepéquez-San Pedro el domingo 9 de noviembre a las 11:00 horas en el estadio Carlos Salar Hijo

Los árbitros

En tanto, la Federación de Futbol de Guatemala dio a conocer este mismo lunes los equipos arbitrales para estos partidos que se celebrarán entre miércoles y jueves:  

  • AFF Guatemala-Chiquimulilla: Ever Roblero (árbitro), Nery Torres (línea 1), Mario Monroy (línea 2) y Edy Escobar (cuarto árbitro)
  • Sacachispas-Nueva Santa Rosa: Cristopher Corado (árbitro), Jorge de León (asistente 1), Iris Vail (asistente 2) y Esteban Carrillo (cuarto árbitro)
  • Santa Lucía-Quiché: Walter López (árbitro), Jony Coc (línea 1), David Ical (línea 2) y Alan Monroy (cuarto árbitro)
  • San Pedro-Suchitepéquez: Orlando Alvarado (árbitro), Mario Velazco (línea 1), Víctor Castillo (línea 2) y Lenin Pérez (cuarto árbitro)

Todos los partidos de ida y de vuelta tendrán comisario y asesor arbitral.

