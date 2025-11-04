David Beckham es nombrado caballero por el rey Carlos III

David Beckham, una de las figuras más emblemáticas del fútbol mundial, ha sido condecorado como caballero por el rey Carlos III en reconocimiento a sus servicios al deporte y a la sociedad británica. El exjugador del Manchester United, Real Madrid y de la selección de Inglaterra recibió el título de "Sir" durante una ceremonia oficial celebrada en Berkshire, Inglaterra. Este nombramiento, incluido en la lista de honores reales de las pasadas navidades, representa uno de los máximos reconocimientos que puede recibir un ciudadano británico.
A sus 50 años, Beckham expresó su profundo orgullo y gratitud por el honor recibido, destacando su amor por su país y la importancia que la monarquía ha tenido en su vida y en la de su familia. "No podría estar más orgulloso. La gente sabe lo patriótico que soy y lo mucho que amo a mi país", declaró el exfutbolista. Sus palabras reflejan el fuerte vínculo que siempre ha mantenido con el Reino Unido, no solo como deportista, sino también como embajador de los valores británicos en el mundo.
El legado de David Beckham
Forjado en la cantera del Manchester United, Beckham se consolidó como una estrella durante los once años que vistió la camiseta de los "Red Devils", logrando seis títulos de Premier League y una Liga de Campeones. En 2003 fichó por el Real Madrid, donde formó parte de los célebres "Galácticos" y conquistó una liga española antes de cerrar su etapa europea. Posteriormente, su carrera lo llevó al LA Galaxy, al AC Milan y al Paris Saint-Germain, donde puso fin a su trayectoria profesional en 2013. Actualmente, Beckham es propietario del Inter de Miami, equipo de la MLS que cuenta con figuras como Lionel Messi y Luis Suárez.
Más allá del fútbol, Beckham ha destacado por su compromiso social y su trabajo humanitario. Desde 2005 es embajador de buena voluntad de Unicef, dedicando su influencia y recursos a causas en favor de la infancia.
Su legado trasciende los terrenos de juego, combinando el éxito deportivo con una profunda labor altruista. El título de "Sir David Beckham" no solo celebra su brillante carrera, sino también su papel como símbolo de dedicación, patriotismo y solidaridad en el Reino Unido y en el mundo.