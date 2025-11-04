Sonora pitada a Alexander-Arnold en su vuelta a Anfield

Anfield recibió este martes con una sonora pitada a Trent Alexander-Arnold, que cambió el Liverpool por el Real Madrid hace unos meses y se enfrentará por primera vez en su carrera a su exequipo.
Cuando sonó por megafonía el nombre del lateral inglés, los aficionados presentes en Anfield respondieron con abucheos.
Esto ocurrió el mismo día que el mural del jugador en Anfield fue vandalizado. Unos desconocidos lanzaron durante la noche pintura blanca sobre la imagen del futbolista con el número '66' y la acompañaron con varias pintadas, una que dice "Rat" (rata), otra en español: "Adiós el rata", y otra con "Not Welcomed" (no eres bienvenido).
El mural fue levantado en 2019 con motivo de la consecución de la Liga de Campeones por parte del Liverpool y se decidió que, pese a la marcha del jugador, se mantendría en una de las casas cercanas a Anfield.
Durante sus años en Liverpool, Alexander-Arnold disputó más de 350 partidos, se convirtió en el defensa con más asistencias en la historia de la Premier League, fue vicecapitán de los 'Reds' y, entre otros títulos, ganó dos Premier League y una Liga de Campeones.
? Liverpool fans boo Trent as he returns at Anfield as Real Madrid player. ????????@defcentral ? pic.twitter.com/WdVdIj8pyQ— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2025
Vandalizan su mural en Anfield
*Información EFE.