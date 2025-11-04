 Sonora pitada a Alexander-Arnold en su vuelta a Anfield
Sonora pitada a Alexander-Arnold en su vuelta a Anfield

Previamente, la afición del Liverpool había vandalizado el mural de Alexander-Arnold en Anfield, con un fuerte mensaje.

La vuelta a casa de Alexander-Arnold
La vuelta a casa de Alexander-Arnold / FOTO: EFE

Anfield recibió este martes con una sonora pitada a Trent Alexander-Arnold, que cambió el Liverpool por el Real Madrid hace unos meses y se enfrentará por primera vez en su carrera a su exequipo.

Cuando sonó por megafonía el nombre del lateral inglés, los aficionados presentes en Anfield respondieron con abucheos.

Esto ocurrió el mismo día que el mural del jugador en Anfield fue vandalizado. Unos desconocidos lanzaron durante la noche pintura blanca sobre la imagen del futbolista con el número '66' y la acompañaron con varias pintadas, una que dice "Rat" (rata), otra en español: "Adiós el rata", y otra con "Not Welcomed" (no eres bienvenido).

El mural fue levantado en 2019 con motivo de la consecución de la Liga de Campeones por parte del Liverpool y se decidió que, pese a la marcha del jugador, se mantendría en una de las casas cercanas a Anfield.

Durante sus años en Liverpool, Alexander-Arnold disputó más de 350 partidos, se convirtió en el defensa con más asistencias en la historia de la Premier League, fue vicecapitán de los 'Reds' y, entre otros títulos, ganó dos Premier League y una Liga de Campeones.

Vandalizan su mural en Anfield 

El mural de Trent Alexander-Arnold a las afueras de Anfield ha sido vandalizado, cubierto con pintura blanco y acompañado de la frase "Adiós el rata".

Alexander-Arnold vuelve este martes a la que fue su casa durante veinte años y la que abandonó el verano pasado para irse al Real Madrid al término de su contrato.

La decisión del jugador inglés, nacido y criado en Liverpool, no gustó a una parte de la hinchada 'Red' que le abucheó en sus últimos partidos de la temporada pasada y que este lunes por la noche vandalizó su mural en la ciudad.

Lanzaron pintura blanca sobre la imagen del jugador con el número '66' y acompañaron esta con dos pintadas, una que dice "Rat" (rata) y otra en español: "Adiós el rata".

Este mural fue levantado en 2019 con motivo de la consecución de la Champions League por parte del Liverpool y se decidió que, pese a la marcha del jugador, se mantendría en una de las casas cercanas a Anfield.

Durante sus años en Liverpool, Alexander-Arnold disputó más de 350 partidos, se convirtió en el defensa con más asistencias en la historia de la Premier League, fue segundo capitán de los 'Reds' y, entre otros títulos, ganó dos Premier League y una Champions.

Real Madrid homenajea a Diogo Jota en Anfield

Un momento muy especial y emotivo lo protagonizó Trent, que quiso desplazarse al estadio donde se formó como jugador y en el que compartió éxitos con Diogo Jota.

*Información EFE.

Nacionales

Deportes

Nacionales

Deportes

