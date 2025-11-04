 Wayne Rooney: "El Real Madrid ha estado muy pobre"
Wayne Rooney: "El Real Madrid ha estado muy pobre"

Por su parte, Alexis Mac Allister, autor del gol del triunfo dijo: "Es una importante victoria, pero no significa mucho".

Alexis Mac Allister fue el autor del gol de la victoria contra el Real Madrid,
Alexis Mac Allister fue el autor del gol de la victoria contra el Real Madrid, / FOTO: EFE

Wayne Rooney, leyenda del Manchester United, aseguró que el Real Madrid estuvo "muy pobre" contra el Liverpool y que le faltó intensidad e ideas este martes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

Rooney actuó este martes como comentarista en Amazon Prime, la cadena que retransmitió el partido en Reino Unido.

"El Real Madrid ha estado muy pobre, le ha faltado intensidad, le han faltado ideas, no han movido la pelota rápido, no han creado ocasiones", dijo Rooney.

"Pero hay que darle mérito al Liverpool, han hecho un gran partido durante los noventa minutos. Parecía que no iban a pasar por Courtois, pero consiguieron hacerlo y se han llevado una victoria merecida", añadió.

Liverpool toma un nuevo aire tras vencer al Real Madrid

El argentino Alexis Mac Allister fue el héroe para los dirigidos por Arne Slot.

Pronunciamiento de Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister, autor del gol de la victoria contra el Real Madrid, aseguró que fueron mejores y que merecieron la victoria, pero que no significa mucho por el actual formato de la competición.

El argentino cabeceó en la segunda parte el único gol del encuentro y dio el triunfo a los suyos contra el Real Madrid por segunda temporada consecutiva.

"Ha sido un gran partido, contra un gran rival. Era una importante victoria, pero no significa mucho porque tenemos la experiencia de la temporada pasada, cuando acabamos primeros y nos eliminaron pronto", dijo Mac Allister en Amazon Prime, la cadena que transmitió el partido en Inglaterra.

Sobre si ha sido su primer gol de cabeza con el Liverpool, Mac Allister recordó que ya hizo uno contra el Wolverhampton Wanderers, pero que este es sin duda uno de los más especiales.

"Normalmente soy de los que bloquean para Hugo (Ekitike), pero esta vez he visto el espacio y he ido por ello", señaló.

Arne Slot: "Podrían haber sido unos cuantos más"

  Arne Slot, técnico del Liverpool, afirmó que podrían haber sido unos cuantos goles más y que ha sido una de las mejores actuaciones de la temporada este martes ante el Real Madrid en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, en la que los 'Reds' vencieron 1-0 gracias a un cabezazo del argentino Alexis Mac Allister en la segunda mitad.

"Estoy muy encantado. Han sido semanas difíciles para nosotros. Muchos partidos fuera de casa, apenas sin descanso. Solo hemos tenido dos días para prepararlo, pero al Real Madrid le había pasado lo mismo. Era importante jugar delante de nuestra gente porque el Real Madrid, fuera de mis jugadores, son los mejores", dijo Slot en Amazon Prime, la plataforma que retransmitió el partido en Reino Unido.

"Creo que ha sido una de las mejores actuaciones de la temporada, podrían haber sido unos cuantos más", añadió el holandés, que aseguró no creerse la actuación de Thibaut Courtois, al que calificó como uno de los mejores porteros del mundo.  

*Información EFE.

Congreso elige a la junta directiva 2026-2027, encabezada por Luis Contrerast
Congreso elige a la junta directiva 2026-2027, encabezada por Luis Contreras

04:20 PM, Nov 04
Selección Nacional: Se agotan las primeras localidades del estadio El Trébol t
Selección Nacional: Se agotan las primeras localidades del estadio El Trébol

04:37 PM, Nov 04
Liverpool toma un nuevo aire tras vencer al Real Madrid t
Liverpool toma un nuevo aire tras vencer al Real Madrid

03:56 PM, Nov 04
Jingle Night: Alejandro Vidal, Paola Chuc y otros famosos se unen en un show navideñot
Jingle Night: Alejandro Vidal, Paola Chuc y otros famosos se unen en un show navideño

03:31 PM, Nov 04

