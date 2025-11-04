 Resultado Liverpool vs. Real Madrid por Champions League
Programa

Liverpool toma un nuevo aire tras vencer al Real Madrid

El argentino Alexis Mac Allister fue el héroe para los dirigidos por Arne Slot.

Liverpool venció a Real Madrid en cuarta fecha de Champions League
Liverpool venció a Real Madrid en cuarta fecha de Champions League / FOTO: EFE

El Liverpool recibió al Real Madrid en el estadio Anfield como parte de la cuarta fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026, con un Trent Alexander-Arnold como protagonista fuera del campo, ya que un día antes brindó un homenaje a su amigo fallecido Diogo Jota, pero que fue pitado por la afición local, quien antes, había vandalizado su mural.

Ya en el partido, Kylian Mbappé tuvo la primera chance de gol al minuto 17, pero de forma increíble falló. Al 28, el portero madridista Thibaut Courtois fue la gran figura al detener con su pie un remate en solitario que tuvo en el área grande de Dominik Szoboszlai.

Al 32 vino la polémica, remate de fuera del área grande por parte de Szoboszlai, y el balón tocó la mano de Aurélien Tchouaméni, por lo que se pidió penalti. Tras unos minutos y la revisión en el VAR, el árbitro dijo que la pelota primero había pegado en la pierna del madridista y posteriormente en la mano, por lo que no se marcó infracción.

Se jugaba el 39 con un partido de ida y de vuelta, y Vinícius se metió al área grande y recibió un manotazo en el rostro; el jugador brasileño se dejó caer simulando una falta para que se le marcara penalti, poro el árbitro dio continuidad en el juego.

Al 44, fue turno de Jude Bellingham, quien ganó línea de fondo por la banda derecha y tras un zapatazo derecho, el portero Giorgi Mamardashvili evitó con una tapada la apertura del gol.

Sonora pitada a Alexander-Arnold en su vuelta a Anfield

Previamente, la afición del Liverpool había vandalizado el mural de Alexander-Arnold en Anfield, con un fuerte mensaje.

Derrota para el Real Madrid 

Para el segundo tiempo, el portero belga Thibaut Courtois siguió demostrando su gran nivel y dejando claro que sería el jugador del partido al atajar milagrosamente un cabezazo del defensor Virgil van Dijk al 47 cuando este cabeceó en soledad y en el área 5.50 de Courtois.

Un minuto después, le ahogó el grito de gol a Hugo Ekitike en un nuevo cabezazo para tener así su enésima intervención que mantenía en cero el partido.  

Thibaut Courtois era la figura del partido, pero su portería cedería gol al 60tras el cobro de un tiro libre del Liverpool y un tremendo cabezazo de Alexis Mac Allister para el 1-0, y la felicidad colectiva en el Anfield. Resultado merecido para los dirigidos por el neerlandés Arne Slot. 

En la recta final, al 85, nuevamente Courtois hacía una atajada que impedía incrementar el marcador a favor de los locales. Salah, de un partido discreto, también  intentaba en esa jugada pero su remate fue intrascendente.   

La fecha 5 tendrá los siguientes retos para los equipos: El Real Madrid visitará a Olympiacos el miércoles 26 de noviembre a las 14:00 horas y ese día en ese mismo horario el Liverpool recibe al PSV neerlandés.

