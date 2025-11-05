Argentina presenta su camiseta para el Mundial 2026

Adidas reveló oficialmente la nueva camiseta titular de la selección argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026, una prenda que busca rendir homenaje a la historia albiceleste con un diseño moderno, elegante y lleno de significado. Esta presentación forma parte de la colección global que incluye los uniformes oficiales de 22 federaciones asociadas, entre ellas Alemania, México, España, Italia y Japón, reafirmando el compromiso de la marca con la innovación y la identidad nacional de cada país.
El nuevo uniforme de Argentina mantiene las tradicionales franjas celestes y blancas que identifican a la selección tricampeona del mundo, pero incorpora detalles contemporáneos que reflejan la evolución del fútbol y el orgullo nacional. Entre los elementos más destacados se encuentran un escudo federativo renovado y un logotipo de adidas con aplicación lenticular, que crea un efecto visual cambiante y dinámico. Además, los sutiles grabados sobre el tejido hacen referencia a momentos icónicos de la historia argentina en los mundiales, invitando a los aficionados a descubrir nuevos significados en cada detalle.
Argentina buscará defender su título
En cuanto a su confección, la camiseta ha sido diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en las condiciones más exigentes. La tecnología CLIMACOOL+ de adidas permite una mayor transpirabilidad gracias a su tejido elástico 3D, que acelera la evaporación del sudor y mantiene a los jugadores frescos durante los encuentros. Las franjas perforadas y las zonas de malla estratégicamente ubicadas optimizan la ventilación, adaptándose perfectamente a las diversas temperaturas que se vivirán en los tres países anfitriones del torneo: Estados Unidos, México y Canadá.
Según Sam Handy, Director General de Fútbol de adidas, el nuevo uniforme simboliza la unión entre generaciones de fanáticos y jugadores, representando los sueños y la pasión de todo un país. "El uniforme nacional es un símbolo de orgullo y legado. Con esta colección buscamos conectar el pasado glorioso con una visión moderna del juego", expresó.
A partir del 6 de noviembre, los aficionados podrán adquirir la camiseta titular de Argentina en adidas.com.ar/argentina y en tiendas seleccionadas, uniendo así la tradición con la innovación en la antesala del Mundial 2026.