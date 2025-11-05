 Argentina presenta su camiseta para el Mundial 2026
La marca Adidas lanzó hoy los uniformes titulares de 22 federaciones para el Mundial 2026, destacando diseños que celebran la identidad y la historia de cada país con tecnología de última generación.

Argentina presenta su camiseta para el Mundial 2026 / FOTO: Adidas Football

Adidas reveló oficialmente la nueva camiseta titular de la selección argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026, una prenda que busca rendir homenaje a la historia albiceleste con un diseño moderno, elegante y lleno de significado. Esta presentación forma parte de la colección global que incluye los uniformes oficiales de 22 federaciones asociadas, entre ellas Alemania, México, España, Italia y Japón, reafirmando el compromiso de la marca con la innovación y la identidad nacional de cada país.

El nuevo uniforme de Argentina mantiene las tradicionales franjas celestes y blancas que identifican a la selección tricampeona del mundo, pero incorpora detalles contemporáneos que reflejan la evolución del fútbol y el orgullo nacional. Entre los elementos más destacados se encuentran un escudo federativo renovado y un logotipo de adidas con aplicación lenticular, que crea un efecto visual cambiante y dinámico. Además, los sutiles grabados sobre el tejido hacen referencia a momentos icónicos de la historia argentina en los mundiales, invitando a los aficionados a descubrir nuevos significados en cada detalle.

Argentina buscará defender su título

En cuanto a su confección, la camiseta ha sido diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en las condiciones más exigentes. La tecnología CLIMACOOL+ de adidas permite una mayor transpirabilidad gracias a su tejido elástico 3D, que acelera la evaporación del sudor y mantiene a los jugadores frescos durante los encuentros. Las franjas perforadas y las zonas de malla estratégicamente ubicadas optimizan la ventilación, adaptándose perfectamente a las diversas temperaturas que se vivirán en los tres países anfitriones del torneo: Estados Unidos, México y Canadá.

Según Sam Handy, Director General de Fútbol de adidas, el nuevo uniforme simboliza la unión entre generaciones de fanáticos y jugadores, representando los sueños y la pasión de todo un país. "El uniforme nacional es un símbolo de orgullo y legado. Con esta colección buscamos conectar el pasado glorioso con una visión moderna del juego", expresó.

A partir del 6 de noviembre, los aficionados podrán adquirir la camiseta titular de Argentina en adidas.com.ar/argentina y en tiendas seleccionadas, uniendo así la tradición con la innovación en la antesala del Mundial 2026.

