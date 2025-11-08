 Cristiano Ronaldo sigue imparable en la Liga de Arabia Saudí
Cristiano Ronaldo sigue imparable y llega a 953 goles en su carrera

CR7 volvió a anotar, alcanzó otra marca histórica y mantiene al Al Nassr como el sólido e indiscutible líder del fútbol árabe esta temporada.

Celebración del Al Nassr de Cristiano Ronaldo - Al Nassr
Celebración del Al Nassr de Cristiano Ronaldo / FOTO: Al Nassr FC

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar su vigencia goleadora con un nuevo tanto que engrosa su impresionante registro histórico. En la reciente victoria del Al Nassr por 1-3 ante el Neom, el portugués volvió a asumir responsabilidad desde el punto de penalti y no falló. Su anotación fue clave para sostener la ventaja en un encuentro que no estuvo exento de tensión, especialmente tras el intento de reacción del rival. Con esta actuación, el conjunto saudí sumó su octava victoria consecutiva en la Liga Profesional Saudí, una racha que certifica su dominio en la competición.

El gol de Ronaldo no solo aportó a la causa colectiva, sino que también elevó su cuenta personal a 953 tantos como profesional, una cifra que lo mantiene firme en su ambicioso camino hacia el millar. Además, el delantero alcanzó un nuevo hito al convertirse en centenario de participaciones de gol desde su llegada a Arabia Saudí: 83 anotaciones y 17 asistencias en apenas 85 partidos. Su impacto ofensivo es innegable y continúa marcando diferencias con una regularidad que pocos pueden igualar.

Cristiano Ronaldo se acerca al récord de los mil goles

El partido tuvo emoción desde el inicio de la segunda mitad, cuando Angelo Gabriel abrió el marcador para el Al Nassr al minuto 47. La ventaja se amplió con el penalti ejecutado por Ronaldo, pero el Neom respondió rápidamente gracias al tanto de Luciano Rodríguez, que puso el 1-2 y llenó de incertidumbre el encuentro. Sin embargo, João Félix apareció en los minutos finales para sentenciar el duelo y disipar cualquier posibilidad de remontada.

Con este triunfo, el Al Nassr reafirma su condición de candidato al título, guiado por un Cristiano Ronaldo que, a sus 39 años, sigue rompiendo barreras y escribiendo capítulos dorados en su carrera. Su racha actual —16 goles en 16 partidos esta temporada— confirma que el delantero continúa siendo una máquina de anotar, imparable ante cualquier defensa y determinado a seguir ampliando una leyenda que parece no tener fin.

Foto embed
Cristiano Ronaldo habló del nivel de la liga saudí - EFE

