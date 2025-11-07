Cristiano Ronaldo anuncia fecha de boda con Georgina

El astro portugués Cristiano Ronaldo puso fin a meses de especulación al revelar públicamente cuándo se dará el gran paso con su pareja de años, Georgina Rodríguez.
En una entrevista concedida al presentador Piers Morgan, Ronaldo confirmó que la esperada boda se celebrará después del Mundial de Fútbol del próximo año, y desde ya vincula simbólicamente su enlace con la conquista de un nuevo trofeo para la Selección de Portugal.
"Nos casaremos después del Mundial, y espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón", comentó el famoso futbolista.
El momento de la propuesta
Cristiano Ronaldo también compartió detalles íntimos sobre cómo y cuándo decidió proponerle matrimonio a Georgina Rodríguez, con quien sostiene una relación desde 2016.
Confesó que la iniciativa nació tras una conversación en la que Georgina le había expresado que uno de sus sueños era portar un anillo con una piedra preciosa. Ronaldo confesó que durante la madrugada, alrededor de la 1 a. m., mientras sus hijas dormían, le entregó la sortija.
La sorpresa se intensificó cuando sus dos hijas entraron y preguntaron: "¿Le vas a dar el anillo a mamá y vas a pedirle matrimonio?" Aquel momento, confiesa, le dejó lágrimas en los ojos.
Este pronunciamiento arroja varias implicaciones: por un lado, fija que el Mundial —programado para 2026 en Estados Unidos, México y Canadá— actuará como hito previo al enlace. Por otro, revela la fuerte simbología que Ronaldo atribuye a ese trofeo, viéndolo como parte del ‘momento perfecto’ para dar el siguiente paso en su vida personal.
Una historia consolidada
El vínculo entre Ronaldo, de 40 años (nacido en 1985), y Georgina, de 31 años (nacida en 1994), ha sido uno de los más visibles en el mundo del deporte y la celebridad. Con dos hijas en común (Alana Martina, nacida en 2017, y Bella Esmeralda, nacida en 2022) y Ronaldo con otros tres hijos fruto de gestaciones subrogadas, la pareja ya conforma una familia numerosa que trasciende lo mediático.
La oficialización de su compromiso tuvo lugar el 11 de agosto de 2025, cuando Georgina publicó en Instagram una imagen de su anillo de compromiso acompañado del mensaje: "Yes, I do. In this and in all my lives".
Mientras tanto, Georgina y Ronaldo continúan compartiendo días de familia, trabajo y miradas al futuro, en el que el matrimonio parece ser, más que un fin, un nuevo comienzo.
