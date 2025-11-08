 El Olympique de Marsella es nuevo líder del futbol francés
Deportes

El Olympique de Marsella es nuevo líder del futbol francés

El Marsella goleó 3-0 al Brest en el Vélodrome, sumó su segundo triunfo seguido y tomó provisionalmente la cima de la Ligue 1, a la espera de lo que haga el PSG en su visita al Lyon.

El Olympique de Marsella es nuevo líder del futbol francés / FOTO: instagram @olympiquedemarseille

El Olympique de Marsella se convirtió en el nuevo líder provisional de la Ligue 1 tras vencer con autoridad 3-0 al Brest en el Estadio Vélodrome. El conjunto dirigido por Roberto De Zerbi firmó su segundo triunfo consecutivo en el torneo local y desplazó temporalmente al París Saint-Germain de la cima, a la espera de que el vigente campeón dispute su encuentro de la duodécima jornada ante el Lyon. El equipo marsellés llegó al duelo con la obligación de reaccionar tras su reciente tropiezo en la Liga de Campeones, y lo hizo mostrando solidez, claridad de ideas y eficacia en los metros finales.

El Marsella dejó encarrilado el partido desde la primera mitad, aprovechando las dudas de un Brest que atraviesa una mala racha y que abandonó el Vélodrome con cinco encuentros seguidos sin ganar. El inglés Ange Gomes abrió el marcador con un soberbio lanzamiento de falta directa, un golpe franco que puso en evidencia la fragilidad defensiva del rival. Poco después, Mason Greenwood amplió la ventaja desde el punto penal, luego de que Kenny Lala cometiera una falta dentro del área, y dio tranquilidad a un conjunto local que dominó el ritmo del juego casi sin sobresaltos.

El Marsella confirma su buen momento

En la segunda parte, el Brest intentó reaccionar, pero nunca logró inquietar seriamente la portería marsellesa. El equipo de De Zerbi mantuvo el control, administró el resultado y buscó espacios para sentenciar el encuentro. La recompensa llegó en el tramo final, cuando Pierre-Emerick Aubameyang culminó una jugada colectiva tras un preciso pase de Matthew O’Riley, sellando así una victoria convincente que reflejó la superioridad del conjunto local.

Con este triunfo, el Marsella asciende a lo más alto de la clasificación y toma un punto de ventaja sobre el París Saint-Germain, además de colocarse tres por encima del Lens. La escuadra marsellesa vive un momento de estabilidad en la Ligue 1 y suma tres partidos sin perder, una racha que le permite soñar con mantenerse entre los protagonistas del torneo y presionar al actual campeón en la lucha por el liderato.

