Xabi Alonso pide calma y "no sacar valoraciones de un partido"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, dejó claro en conferencia de prensa que el análisis de la derrota ante el Liverpool ya quedó atrás y que el equipo debe centrar toda su energía en su próximo reto: el duelo frente al Rayo Vallecano. El técnico insistió en la importancia de contextualizar cada resultado y evitar conclusiones precipitadas basadas en un solo partido, especialmente luego de que se cuestionara la menor distancia recorrida por sus jugadores en Anfield. "El partido de Liverpool está analizado, hablado y lo que tenemos en mente ahora mismo es Vallecas", afirmó con serenidad.
Durante la rueda de prensa, que duró apenas ocho minutos, Alonso respondió doce preguntas y evitó profundizar en los detalles del tropiezo europeo. Su mensaje fue claro: el equipo sigue en pleno desarrollo y enfocado en avanzar con firmeza tanto en LaLiga como en la Liga de Campeones. "Sabemos dónde estamos en la Liga y en la ‘Champions’", señaló, subrayando que este momento de la temporada exige estabilidad emocional y trabajo continuo.
Xabi Alonso habló sobre los elementos disponibles
El técnico también se refirió a la situación de Trent Alexander-Arnold, quien volvió a sumar minutos en Anfield tras superar su lesión. Alonso aseguró que el defensor inglés está preparado para ser titular cuando el equipo lo necesite, destacando su recuperación y profesionalismo. Asimismo, elogió la polivalencia de Fede Valverde, quien ha demostrado solvencia cuando ha sido utilizado como lateral derecho. "Tiene una buena actitud, muy predispuesto para ayudar al equipo", destacó, considerándolo una opción viable tanto a corto como a medio plazo.
Otro de los nombres que surgió en la conferencia fue el de Rodrygo Goes. El brasileño, que terminó el partido en Anfield como extremo derecho, ha sido empleado en diversas posiciones desde la llegada de Alonso. El entrenador confirmó que mantiene abiertas varias posibilidades para él, reconociendo su capacidad para rendir tanto por ambas bandas como por el centro del ataque.
Alonso también fue consultado sobre recientes declaraciones de Gareth Bale, quien comparó la gestión de egos en el Real Madrid con la que se requiere en el Bayer Leverkusen. Lejos de entrar en polémica, el técnico se mostró orgulloso del compromiso y la personalidad de sus futbolistas. "Tengo un vestuario con buenos jugadores y mucha personalidad. Estoy muy contento con ellos", afirmó, subrayando que el ambiente interno es positivo y que su equipo continúa dando pasos firmes en su evolución.