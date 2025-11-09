Boca Juniors derrota a River Plate en clásico de Argentina

Boca Juniors se clasificó este domingo a la Copa Libertadores de 2026 y a los octavos del final del actual Torneo Clausura tras derrotar en La Bombonera por 2-0 a River Plate en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en coincidencia con la última jornada del Torneo Clausura.
Con goles del juvenil Exequiel Zeballos (m.45) y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel (m.47), el Xeneize cortó una serie de dos derrotas consecutivas en su casa ante el clásico rival.
Además, con esta victoria, Boca Juniors extendió a cinco partidos la diferencia en el historial.
En tanto que Boca Juniors aseguró su regreso a la Copa Libertadores tras dos años sin participación en la fase principal, River Plate quedó en situación complicada para alcanzar su clasificación a ese torneo.
Este fue el primer superclásico que dirigió Claudio Úbeda a Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, mientras que significó un nuevo golpe para Marcelo Gallardo, que desde su regreso a River no logró títulos y está cerrando un 2025 para el olvido.
De los últimos siete partidos jugados, acumula seis derrotas.
?? ¡¡¡LOCURA DEL CHANGO EN LA BOMBONERA!!! ZEBALLOS PUSO EL 1-0 DE BOCA CONTRA RIVER EN LA BOMBONERA EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO.— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 9, 2025
? El Superclásico, por Disney Plus Premium pic.twitter.com/5vfa4caji3
Los goles del triunfo
Boca controló el balón desde el pitido inicial y con el campeón del mundo Leandro Paredes como eje buscó asistir al tridente ofensivo compuesto por Exequiel 'el Chango' Zeballos, la figura del encuentro, Miguel Ángel Merentiel y Milton Ginémez.
River encontró en Maximiliano Salas el antídoto contra Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa, pero poco acompañado por Kevin Castaño, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.
Cuando parecía que se irían al descanso sin goles, en la última jugada del primer tiempo un remate frontal encontró a Milton Giménez ganando el balón de cabeza ante Paulo Díaz para dejar a Zeballos libre para rematar en dos tiempos a Franco Armani y fijar el 1-0.
Con la diferencia en el marcador, el Boca inició encendido el segundo tiempo y en el minuto 47 un desborde de Zeballos ante Lautaro Rivero encontró un centro rasante y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel firmó el 2-0.
Tras este triunfo en el superclásico, el Boca Juniors buscará asegurarse el primer lugar del Grupo A cuando reciba en la última fecha de la fase de grupos al Tigre, mientras que el River Plate visitará al Vélez Sarsfield con la presión de sumar para no poner en riesgo su clasificación para los octavos de final y dependerá de otros resultados para poder acceder a la Libertadores 2026.
??? ¡¡¡APARECIÓ LA BESTIA!!! GRAN JUGADA DEL CHANGO ZEBALLOS Y GOL DE MERENTIEL PARA EL 2-0 DE BOCA A RIVER.— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 9, 2025
? El Superclásico, por Disney Plus Premium pic.twitter.com/bVz46zyFSZ
*Información EFE.