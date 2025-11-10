Barça no estaba enterado de la visita de Messi al Camp Nou

La inesperada visita de Lionel Messi al Spotify Camp Nou la noche del domingo generó una oleada de reacciones en el entorno azulgrana, especialmente porque no fue coordinada previamente con el FC Barcelona. Según fuentes cercanas al futbolista citadas por EFE, la iniciativa surgió del propio jugador del Inter de Miami, quien deseaba reencontrarse con el estadio en el que brilló durante casi veinte años antes de viajar a Alicante para concentrarse con la selección argentina. Este gesto espontáneo dejó abiertas preguntas sobre cómo logró acceder al recinto sin una coordinación previa con la entidad.
Desde el club catalán explicaron que Messi se presentó directamente en el estadio y solicitó permiso para entrar, una petición que fue aceptada sin inconvenientes. Horas después, el astro argentino confirmó su visita a través de una publicación en Instagram, acompañada de fotografías y un video posando tanto en el exterior como en el interior del Camp Nou. En su mensaje, expresó la profunda nostalgia que siente por el lugar donde vivió algunos de los momentos más felices de su carrera, añadiendo un emotivo deseo de volver algún día no solo para despedirse como jugador, sino de una forma que nunca pudo tener.
La visita de Messi al Camp Nou
La reacción del Barcelona no tardó en llegar. Apenas dos horas después de la publicación de Messi, el club compartió una de las imágenes en sus redes sociales con el mensaje "Bienvenido a tu casa, Leo", un gesto que reavivó la emoción entre los aficionados. Esta visita se produce poco después del entrenamiento a puertas abiertas realizado por el primer equipo en el Camp Nou, un acto en el que el presidente Joan Laporta reiteró su intención de rendirle un homenaje a Messi cuando el estadio esté completamente renovado en 2026.
El gesto del capitán argentino llega también en un momento simbólico para el club, con las elecciones presidenciales previstas para el segundo trimestre de 2026. Al anclar la publicación en sus historias destacadas, Messi envió un sutil guiño al Barça y a su afición, recordando su vínculo inquebrantable con la institución que lo vio crecer. Su visita inesperada no solo avivó la nostalgia, sino que reabrió la conversación sobre el tributo que aún está pendiente para una de las mayores leyendas de la historia del club.