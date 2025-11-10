Messi pisa de nuevo el césped del Spotify Camp Nou

Lionel Messi sorprendió al mundo del fútbol con una serie de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, donde mostró su regreso al césped del Camp Nou después de más de tres años. Su visita a Barcelona tomó por sorpresa a los aficionados, quienes aún desconocen los motivos exactos del viaje. Sin embargo, las imágenes del argentino caminando nuevamente por el estadio que marcó su carrera despertaron una ola de nostalgia entre los seguidores blaugranas, que desde su partida en 2021 no habían vuelto a verlo en el templo culé.
El mensaje que acompañó las fotografías fue aún más emotivo. "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...", escribió Messi, rememorando el vínculo profundo que mantiene con el club y con la afición que lo vio convertirse en leyenda. Sus palabras reavivaron el deseo del barcelonismo de verlo tener la despedida que nunca tuvo en 2021, cuando su inesperada salida impidió un adiós frente al estadio lleno.
Messi, máxima leyenda del FC Barcelona
La última vez que Messi pisó el Camp Nou como jugador del FC Barcelona fue el 16 de mayo de 2021, en un partido ante el Celta de Vigo por LaLiga. Aquella noche, sin que nadie lo supiera, sería la última ocasión en la que el astro argentino vestiría de blaugrana en el coloso catalán, un escenario donde dejó algunos de los mejores capítulos en la historia del fútbol moderno. Después de ese encuentro, disputó un último partido oficial con el club, pero fuera de casa, ante el Eibar.
El legado de Messi en el Barça es incuestionable. En 17 temporadas con el primer equipo, disputó 778 partidos oficiales, marcó 672 goles y repartió más de 300 asistencias, cifras que lo convirtieron en el máximo goleador y asistente en la historia del club. Además, conquistó 35 títulos, entre ellos cuatro Champions League, diez Ligas y siete Copas del Rey. Su regreso simbólico al Camp Nou, aunque breve, recordó al mundo que su historia con el Barcelona sigue viva y que, quizá, algún día llegue ese adiós que él mismo desea y que millones de aficionados esperan.