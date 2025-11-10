 México está listo para el Mundial, dice presidenta Sheinbaum
Deportes

México está listo para el Mundial 2026, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum

Al referirse a la remodelación del estadio Azteca, la jefa del Ejecutivo celebró los avances con inversión privada.

Compartir:
La presidenta de México Claudia Sheibaum posa con las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La presidenta de México Claudia Sheibaum posa con las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. / FOTO: EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que, a 213 días de comenzar la Copa Mundial de Futbol del 2026, el país está listo para convertirse en el primero tres veces sede de la fiesta deportiva.

"México está listo para recibir el Mundial", dijo la mandataria en una presentación ante los medios, en la que dio detalles de los preparativos para arrancar el evento con la inauguración el próximo 11 de junio en el estadio Azteca.

Con un balón en la mano, Sheinbaum señaló que los 13 partidos en territorio mexicano serán una oportunidad para no solamente ver el mejor fútbol, sino para compartir lo que es México, una nación de grandeza cultural, con un pueblo orgulloso de sus raíces.

La jefa del Ejecutivo, que presume ser hincha de los Pumas UNAM de la liga local, habló de su emoción porque el estadio Azteca sea el primero en ser escenario de tres aperturas de la Copa Mundial, después de hacerlo en 1970, cuando fue campeón el Brasil de Pelé, y 1986, año de la Argentina de Diego Armando Maradona.

Foto embed
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló del Mundial 2026 - EFE

Celebra avances del estadio Azteca

Al referirse a la remodelación del Azteca, celebró los avances con inversión privada, y reveló una inversión de 9.000 millones de pesos, unos 450 millones de dólares, para modernizar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Esa Terminal y la 'Felipe Angeles' recibirán a los visitantes a los partidos en la capital, y también se están haciendo inversiones en aeropuertos y carreteras de Guadalajara y Ciudad de México, las otras dos sedes mexicanas del Mundial.

México será escenario de 13 partidos, 10 de ellos de fase de grupos, dos de dieciseisavos de finales, en el Azteca y en Monterrey, y uno de octavos de final, en el Azteca.

La presidenta dio por hecho que la seguridad estará garantizada, lo cual confirmó Jurgen Mainka, director ejecutivo de FIFA México, quien compartió la tranquilidad en el organismo rector del balompié por la celebración de la justa en México.

Ante los medios, la presidenta mexicana recordó que el país recibirá unos 5,5 millones de turistas, que tendrán numerosas opciones de recorrer la nación para lo cual en la capital, en Guadalajara y en Monterrey se están diseñando atractivas rutas con la idea de que los visitantes disfruten algo más que futbol.

Mundial 2026: Ciudad de México garantiza “excelencia” como organizador

El 11 de junio, con México como uno de los protagonistas, el estadio Azteca será sede de la Apertura, por tercera vez, de la inauguración del Mundial.

*Información EFE.

En Portada

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva leyt
Nacionales

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva ley

09:00 AM, Nov 10
Veteranos militares anuncian protestas para este martest
Nacionales

Veteranos militares anuncian protestas para este martes

11:12 AM, Nov 10
Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026t
Nacionales

Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026

08:17 AM, Nov 10
Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemalat
Deportes

Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemala

11:17 AM, Nov 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateReal MadridSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos