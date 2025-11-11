Dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 Qatar 2025

Argentina contra México, Brasil ante Paraguay y el Francia-Colombia serán algunos de los duelos destacados de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial sub-17 masculino de futbol de Catar, que comienza este viernes tras el cierre de la fase de grupos.
Las selecciones de Burkina Faso, Uganda, Mali y México fueron las últimas en clasificarse en una jornada en la que 16 quedaron eliminadas y 32 confirmaron su pase a la primera ronda eliminatoria.
Dicha ronda de dieciseisavos dejó en el mismo lado del cuadro a Argentina, México, Brasil, Paraguay, Colombia y Francia (vigente subcampeona).
Argentinos, brasileños y franceses se clasificaron como primeros de grupo, la selección colombiana como segunda y Paraguay y México entre las ocho mejores terceras.
También destacan los encuentros entre Alemania, vigente campeona (2023), y Burkina Faso, así como el Venezuela-Corea del Sur y el Portugal-Bélgica.
Las que se quedaron en el camino tras la fase de grupos son: Bolivia, Nueva Caledonia, Emiratos Árabes Unidos, Fiyi, Haití, Costa de Marfil, El Salvador, Honduras, Tayikistán, Panamá, Chile y Nueva Zelanda (cuartas de grupo); Arabia Saudí, Indonesia, Catar y Costa Rica (peores terceras).
La primera fase concluyó con tres máximos goleadores, todos con 4 tantos: el italiano Samuele Inacio, el belga Rene Mitongo y el checo Vit Skrkon.
Jornada de hoy
Las selecciones de Burkina Faso, Uganda, Mali y México fueros las últimas en clasificarse para los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 que se disputa en Qatar hasta el 27 de noviembre, tras la tercera jornada de fase de grupos.
Burkina Faso consiguió una trabajada victoria ante la de Tayikistán, a la que ganó por 2-0 con goles de Cherif Barro y Eric Ouattare para conseguir su pase a la siguiente ronda como segunda del grupo I.
En el K, Uganda consiguió la clasificación por los pelos, tras vencer a Francia por 1-0 (James Bogere) y sumar sus primeros tres puntos del campeonato, más el que tenía del empate ante Chile (4 en total). Un pase meritorio como una de las mejores terceras.
La selección de Mali confirmó su pase y el segundo puesto del grupo L tras vencer a Arabia Saudí por 0-2, lo que forzó la eliminación del país de Oriente Medio del Mundial.
Debido a los últimos resultados de la jornada, que se cerró con el Nueva Zelanda 1-4 Austria, la selección de México consiguió la clasificación. Los pupilos de Carino Carlos consiguieron la trigesimosegunda plaza de dieciseisavos como octava mejor tercera, con tres puntos y una diferencia de goles de -2.
Dieciseisavos de final del Mundial Sub-17
- Argentina-México
- Portugal-Bélgica
- Suiza-Egipto
- Irlanda-Canadá
- Estados Unidos-Marruecos
- Zambia-Mali
- Brasil-Paraguay
- Francia-Colombia
- Austria-Túnez
- Corea del Norte-Inglaterra
- Venezuela-Corea del Sur
- Japón-Sudáfrica
- Italia-República Checa
- Croacia-Uzbekistán
- Senegal-Uganda
- Alemania-Burkina Faso.
*Información EFE.