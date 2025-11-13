Las palabras de Hagen tras la eliminación de Guatemala

El guardameta Nicholas Hagen se convirtió en la voz más clara de la Selección Nacional tras la eliminación de Guatemala rumbo al Mundial 2026, luego de la derrota 2-3 ante Panamá en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Con sinceridad y autocrítica, el arquero se refirió a la frustración del momento, pero también valoró el trabajo que se ha venido construyendo en los últimos cuatro años.
"Duele perder de esta manera", reconoció Hagen, consciente de que nuevamente la Azul y Blanco queda fuera de la posibilidad de clasificar a una Copa del Mundo. Sin embargo, el portero no centró su mensaje únicamente en la derrota. "Me quedo con el trabajo que se viene haciendo desde hace cuatro años", afirmó, subrayando que, pese al resultado negativo, hay avances que no deben perderse de vista.
Hagen no ocultó su análisis sobre los errores defensivos que marcaron el rumbo del partido. "Son detallitos", comentó al referirse a los fallos puntuales que Panamá aprovechó para tomar ventaja, y añadió con naturalidad: "El futbol es así", reconociendo que los errores forman parte del juego y que deben ser corregidos para que la Selección pueda competir de manera más consistente.
Hagen valora pequeños aspectos positivos que deja el proceso
El guardameta también dejó en claro que la clasificación a un Mundial no es un objetivo que se alcance de inmediato. "Una clasificación al Mundial no es de un día para otro", recordó, poniendo en perspectiva la necesidad de paciencia, continuidad y trabajo constante en el proyecto de la Bicolor.
Hagen valoró incluso los pequeños aspectos positivos que deja el proceso. "No puedo decir que todo se fue a la basura. De los poquitos se puede tomar lo positivo", expresó, destacando que incluso en la derrota existen aprendizajes que pueden ser la base para un futuro más competitivo.
Con estas palabras, Nicholas Hagen se convirtió en la voz de la autocrítica y la esperanza al mismo tiempo, llamando a la reflexión y a la continuidad de un proceso que, según él, todavía tiene mucho por ofrecer, pese a que el sueño mundialista vuelve a quedar fuera del alcance de Guatemala.