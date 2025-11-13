Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para Selección

El recibimiento de la afición de Guatemala a los seleccionados de Panamá, el cual ha sido calificado como "hostil", se ha elevado a las grandes esferas y ahora el sector político se ha hecho manifestar en contra de lo vivido ayer y hoy en la madrugada en contra de los visitantes.
Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente de Panamá emitió un pronunciamiento en redes sociales, donde hace un llamado especial al Estado de Guatemala. "Inaceptable lo ocurrido ayer en Guatemala con nuestra Selección. El que se mete con la Selección se mete con Panamá y con todos los panameños. Todo nuestro respaldo a la Fepafut (Federación Panameña de Futbol), a la Selección Mayor, a todos sus integrantes y a sus familiares", escribió el alto funcionario en X.
Además, esto le pidió a Guatemala: "Exigimos al Estado guatemalteco el máximo respeto y cuidado a la integridad física de nuestra selección y de todos los panameños que están en Guatemala para presenciar el partido".
Exigencia al Gobierno de Guatemala
Por su parte, el expresidente de la Comisión de disciplina de la Federación Panameña de Futbol (Fepafut), Eduardo Leblanc Jr., se pronunció desde ayer en sus redes sociales con relación al recibimiento que se le dio a los panameños en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
"Como defensor del pueblo de la República de Panamá, expresidente de la Comisión de Disciplina de Fepafut, y, sobre todo panameños, y amante del deporte, rechazo enérgicamente la hostilidad mostrada contra nuestra Selección de Panamá en Guatemala", señaló Eduardo Leblanc Jr.
Añadió: "Exijo al Gobierno de Guatemala y a mi homólogo que se pronuncien, defiendan la honra de nuestros jugadores y garanticen tolerancia cero a la violencia y al racismo. #NoAlRacismo".
Asimismo, Leblanc pidió a @Concacaf "un comunicado oficial y una investigación transparente, con sanciones ejemplares" en contra de la Federación de Futbol de Guatemala, la organizadora del partido Guatemala-Panamá.
Aseguran seguridad para Panamá
Por su parte, en Guatemala, el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Marco Antonio Villeda, fue consultado sobre la seguridad relacionada a este partido eliminatorio, y respondió: "Vamos a garantizar la seguridad del evento y vamos a garantizar la seguridad de la delegación panameña. Los seleccionados panameños no son enemigos del pueblo de Guatemala, son personas que vienen a competir contra nuestra Selección".