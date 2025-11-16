El Santiago Bernabéu se vistió de gala para recibir la NFL

El estadio Santiago Bernabéu se vistió de gala para recibir, por primera vez en su historia, un partido oficial de la NFL. En un ambiente vibrante y con más de 78.000 espectadores en las gradas, el recinto madrileño se convirtió en el epicentro del fútbol americano mundial. Los Miami Dolphins y los Washington Commanders protagonizaron un duelo intenso que mantuvo en vilo al público hasta el último instante, reflejando la magnitud del evento y el creciente interés por este deporte en territorio español.
El encuentro, marcado por la igualdad, llegó al descanso con un empate 6-6 que evidenciaba la cautela y el equilibrio entre ambas franquicias. Ya en el tiempo reglamentario, ninguno de los dos conjuntos logró distanciarse lo suficiente, finalizando el marcador 13-13. Fue en la prórroga cuando Riley Patterson, con un preciso field goal, inclinó la balanza a favor de Miami y selló una victoria histórica por 16-13. Este resultado deja a los Dolphins con un balance de cuatro victorias y siete derrotas, mientras que los Commanders se mantienen con tres triunfos y ocho caídas en la temporada.
Día histórico para el Estadio Santiago Bernabéu y la NFL
Más allá del resultado deportivo, la cita dejó claro el enorme potencial de España como sede de grandes eventos de la NFL. La impecable organización, la respuesta del público y la magnitud del escenario hicieron del Bernabéu un aliado ideal para la expansión internacional de la liga. El propio comisionado, Roger Goodell, destacó el carácter "de clase mundial" del estadio y aseguró que la NFL regresará a Madrid, subrayando el honor que representa para la liga estrechar lazos con la afición española.
El éxito de esta primera incursión en España marca un precedente trascendental. La unión entre la tradición del Bernabéu y el espectáculo de la NFL dejó una estampa memorable, demostrando que el fútbol americano tiene un futuro prometedor en el país. Con declaraciones alentadoras desde la organización y un público entregado, el histórico duelo entre Dolphins y Commanders podría ser solo el comienzo de una nueva era deportiva en Madrid.