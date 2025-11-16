San Pedro y Quiché cerca de la final de Primera División

Este fin de semana se desarrollaron los partidos de ida de las semifinales de la Liga de Futbol Primera División donde el equipo de San Pedro F. C. fue el gran victorioso al sacar un triunfo de local por 3-0 sobre el Deportivo Chiquimulilla y dar prácticamente un paso en firme a la final y quedarse con el 50% del ascenso a la Lina Nacional mayor del futbol guatemalteco.
En el estadio municipal de San Pedro, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, el San Pedro F. C. ganó 3-0 al Deportivo Chiquimulilla con goles de Iván Mora en dos oportunidades y uno más de David Álvarez.
Mora abrió el marcador a los 8 minutos iniciado el partido para la locura del aficionado local, quien llegó en un buen número al escenario deportivo de los "Gallos Sanmpedranos".
Después San Pedro parecía meterse al callejón de los problemas al tener la expulsión de Steveth Chacón por doble tarjeta amarilla (al 4 y 50).
Pero a pesar de quedarse con 10 jugadores en el terreno de juego, vino el 2-0 gracias al doblete de Mora al 64.
Posteriormente, llegó el 3-0 gracias al tanto de David Álvarez, para un triunfo importante para los dirigidos por Edwin Vásquez.
Ahora, los dirigidos por Ramiro Cepeda deberán recibir en su casa a San Pedro y buscar en primera instancia un 3-0 para forzar al alargue o un marcador por diferencia de cuatro goles para ser finalista de la Liga Primera División.
Es de recordar que los finalistas del Torneo Apertura 2025 de la "Liga de Ascenso" obtendrán el 50 % del ascenso a Liga Nacional al finalizar el Clausura 2026.
Partido de vuelta: Deportivo Chiquimulilla vs. San Pedro F. C., sábado 22 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Los Conacastes.
Victoria de Quiché
En la otra semifinal, el Quiché F. C. derrotó en casa al Nueva Santa Rosa C. D. F. 1-0 con gol de Víctor Palacios.
El resultado logrado por los dirigidos por Leonel Noriega parece ser un poco corta para cuando visiten a los muchachos de Marlon Iván León.
El partido de vuelta será este domingo 23 de noviembre en el Complejo de Barberena a las 11:00 horas.