Ancelotti: "Tiene seis meses para llegar a la lista final"

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, volvió a poner a Neymar Jr en el centro del debate al asegurar que el delantero sigue siendo una opción real para el Mundial 2026. En la rueda de prensa previa al amistoso ante Túnez en Lille, Ancelotti afirmó expresamente: "Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial". Con esa frase dejó claro que la puerta queda abierta, aunque condicionada al estado físico y al rendimiento.
Sobre la recuperación del futbolista, el técnico italiano insistió en el margen que tiene Neymar para volver a su mejor versión y ofreció detalles del plan temporal: "Se ha recuperado de la lesión y ahora tiene seis meses para recuperarse. Cuando acabe el campeonato en Brasil tendrá vacaciones y después podrá mostrar su calidad y también su condición física cuando empiece nuevamente el campeonato". Ancelotti subrayó que el seguimiento será continuo y que la decisión final dependerá de lo que el jugador demuestre en el próximo medio año.
Ancelotti confía en que Neymar se recupere a plenitud
Además de hablar del futuro de Neymar, Ancelotti repasó la actualidad del equipo y posibles cambios para enfrentarse a Túnez. Reconoció la lesión de Gabriel y la opción de dar entrada a otros jugadores, afirmando: "Estamos pensando en hacer algún cambio en el equipo para mañana. Quiero esperar al entreno de hoy y ver cómo se recuperan los jugadores después del partido ante Senegal. Los jugadores están bien, aunque hemos tenido la lesión de Gabriel, que no podrá estar. Podemos tener la entrada de Wesley en el lateral derecho. Queremos hacer un buen partido y seguir con la misma dinámica que ante Senegal, tuvimos un juego con actitud y calidad. Queremos repetirlo".
También explicó la importancia del equilibrio táctico: "Tenemos que tener una idea clara de lo que tenemos que hacer. El sistema salió bien con muchos jugadores arriba, pero tenemos que pensar también en jugadores más defensivos, lo cual puede ser un gran B. Ante Senegal me gustó el sistema porque los jugadores tuvieron muy buena actitud, el trabajo que ellos hacen es fundamental para que el equipo defienda bien. Si los atacantes no lo hacen bien tenemos dos posibilidades: cambiar al jugador o cambiar al sistema".
En cuanto al rival de turno y a la demarcación de referencia en ataque, Ancelotti describió a Túnez y reflexionó sobre la necesidad de contar con un '9' que resuelva ciertas situaciones: calificó a los tunecinos como "es un equipo bien organizado a nivel defensivo" con "características diferentes", por lo que prevé "un partido más controlado y menos directo".
Sobre la delantera, recordó que Brasil aún busca un referente de área: "Un jugador puede jugar en diferentes posiciones es mejor para él y tiene más posibilidades de jugar en el equipo. Hay jugadores especialistas que es más difícil que cambien de posición. En el ataque no tenemos un especialista, puede ser que precisemos de un referente en algunos partidos y en según que situaciones, pero tenemos tiempo para encontrar un delantero referente en los próximos seis meses".