El Barcelona confirma su regreso al Camp Nou

El FC Barcelona ha hecho oficial su regreso al Spotify Camp Nou para el partido de LaLiga contra el Athletic Club, tras obtener la licencia 1B, que autoriza un aforo de hasta 45.401 espectadores. Este anuncio marca el cierre de un largo periodo de ausencia y simboliza el comienzo de una nueva etapa para el emblemático estadio azulgrana. Tras semanas de tensión administrativa, el club ha logrado validar los accesos y las gradas que permiten reabrir el recinto de forma parcial para la afición.
Ya hace un par de semanas, el Barça ofreció un entrenamiento a puerta abierta exclusivo para sus socios, que tuvieron la oportunidad de ver de primera mano las remodelaciones y mejoras tecnológicas en el estadio. Esta sesión no solo sirvió como prueba operativa, sino también como acto de comunión entre el club y su masa social, generando ilusión y emociones antes del reestreno oficial.
Barcelona vuelve al Camp Nou
Este regreso al Camp Nou no solo tiene valor simbólico, sino también histórico. El último partido oficial que el FC Barcelona disputó en su antiguo estadio fue el 28 de mayo de 2023, un día cargado de nostalgia. En aquella ocasión, el Barça venció al Mallorca por 3-0, con un doblete de Ansu Fati y un tanto decisivo de Gavi.
La victoria ante el Mallorca también se vivió como una despedida emotiva, ya que el partido fue escenario de las despedidas de leyendas como Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes salieron bajo un fuerte aplauso de la grada.
Con todo preparado y la estructura renovada, el retorno al Spotify Camp Nou representa un momento de alegría y esperanza para los culés. La afición volverá a ver a su equipo en casa, en un estadio modernizado pero con la misma alma que siempre lo ha caracterizado.