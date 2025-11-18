 Ambiente en El Trébol para el Guatemala - Surinam
Deportes

Ambiente en El Trébol para el Guatemala - Surinam

Hay familias, jóvenes, niños con banderas en el rostro y un sentimiento común: si juega Guatemala, se apoya.

Compartir:
El ambiente en el estadio Manuel Felipe Carrera., Omar Solís.
El ambiente en el estadio Manuel Felipe Carrera. / FOTO: Omar Solís.

Pese a que Selección de Guatemala quedó fuera de la lucha por el Mundial 2026, el ambiente en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, demuestra que la afición nunca abandona. No es la misma marea azul que llenó las gradas frente a Panamá, pero sí es un grupo fiel, ruidoso y orgulloso que llegó a respaldar a la Bicolor en un partido que, aunque ya no cambia su destino, sigue moviendo emociones profundas. Hay familias, jóvenes, niños con banderas en el rostro y un sentimiento común: si juega Guatemala, se apoya.

Foto embed
gallo - gallo

Las realidades de ambos equipos no podrían ser más contrastantes. Guatemala afronta este duelo sin posibilidades matemáticas, pero con la dignidad de cerrar su participación en casa y con una afición que, incluso en la eliminación, se mantiene presente. Surinam, en cambio, llega con la oportunidad más grande de su historia: la posibilidad real de acercarse a su primera clasificación mundialista, siempre y cuando su resultado se combine con lo que ocurra entre Panamá y El Salvador.

 Surinam vive una jornada completamente distinta

Mientras los guatemaltecos se reúnen en El Trébol para acompañar a su selección, Surinam vive una jornada completamente distinta. Desde Paramaribo hasta los distritos más alejados, las calles están llenas de tensión, pantallas gigantes y reuniones masivas. Para Natio, Guatemala no es simplemente un rival, sino el escenario donde puede nacer —o terminar— el sueño más grande de su fútbol.

La afición surinamesa sigue este partido con los ojos bien puestos en la Ciudad de Guatemala. Observan a la Azul y Blanco con respeto: saben que, aunque esté eliminada, es un equipo ordenado, físico y capaz de complicar cualquier partido en su casa. Por eso, Surinam vive entre esperanza y nerviosismo, consciente de que todo depende de lo que ocurra esta noche en territorio guatemalteco.

Así, mientras Surinam se vuelca a las calles mirando hacia Guatemala, en El Trébol los aficionados guatemaltecos responden como siempre: presentes, leales y con la camiseta puesta. Porque, pase lo que pase, la Selección sigue siendo motivo de orgullo.

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam | Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam / Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam | Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam / Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam | Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam / Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam | Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam / Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam | Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam / Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam | Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam / Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam | Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam / Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam | Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam / Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam | Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam / Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam | Omar Solís

Ambiente en El Trébol para el Guatemala-Surinam / Omar Solís

En Portada

EN VIVO. Guatemala 0-0 Surinamt
Deportes

EN VIVO. Guatemala 0-0 Surinam

05:10 PM, Nov 18
Ambiente en El Trébol para el Guatemala - Surinamt
Deportes

Ambiente en El Trébol para el Guatemala - Surinam

06:21 PM, Nov 18
Alineación de Guatemala para enfrentar a Surinamt
Deportes

Alineación de Guatemala para enfrentar a Surinam

05:42 PM, Nov 18
¿Qué escenarios clasifican o complican a Surinam en su visita a Guatemala?t
Deportes

¿Qué escenarios clasifican o complican a Surinam en su visita a Guatemala?

06:51 PM, Nov 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Juegos CentroamericanosCorrupciónSeguridadEstados Unidos#liganacional#64VueltaaGuateEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos