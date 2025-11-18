Cristiano Ronaldo se reunirá con Donald Trump en Casa Blanca

Se espera que la superestrella del fútbol Cristiano Ronaldo se reúna con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el martes, el mismo día en que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, estará allí para una jornada completa de eventos con el mandatario.
Ronaldo, quien juega en la Liga Profesional Saudí, ha marcado 143 goles con la selección de Portugal y fue el primer jugador masculino en anotar en cinco Copas del Mundo.
Este año se convirtió en el primer jugador de fútbol multimillonario tras firmar un contrato con el Al Nassr, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.
A inicios de mes, Cristiano Ronaldo realizó una serie de declaraciones durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, en las que abordó aspectos personales y profesionales, pero también cuestiones políticas de actualidad internacional.
En uno de los momentos más comentados de la entrevista difundida en YouTube, Ronaldo aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo".
Martínez habla de la reunión: Cristiano-Trump
El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, recordó este martes que Cristiano Ronaldo representa al pueblo portugués esté donde esté, en respuesta a una pregunta sobre la visita del astro luso a la Casa Blanca.
"Me gusta saber que estaremos en el Mundial, porque ver a Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca sin que Portugal estuviera en el Mundial sería trágico, por lo que es algo muy bueno", dijo Martínez a la prensa tras intervenir en un almuerzo organizado por el International Club of Portugal sobre liderazgo.
El técnico subrayó que "Cristiano es un embajador de Portugal": "Cristiano es algo más que un jugador de fútbol, creo que puede ayudar a muchas cosas más allá del fútbol, por lo que creo que es un día feliz para todos los portugueses ver a un embajador de Portugal en la Casa Blanca".
Y recordó que el delantero de Al Nassr saudí, "sea cual sea su trabajo o club, representa a la selección, representa al pueblo portugués también, esté donde esté".
Está previsto que Cristiano sea recibido este martes por el presidente de EE.UU., Donald Trump en la Casa Blanca.
