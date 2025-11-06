Cristiano sobre Trump: "Puede ayudar a cambiar el mundo"

El astro portugués Cristiano Ronaldo aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo", durante una entrevista con el presentador británico Piers Morgan.
Así lo adelantó el pasado martes en sus canales de YouTube el futbolista y el periodista, quienes publicaron una primera parte del encuentro y añadieron un adelanto de lo que podrá verse en la parte dos, cuya fecha de emisión aún no se ha confirmado.
Morgan le preguntó sobre el mensaje que dejó Ronaldo al firmarle una camiseta a Trump, que le regaló en junio pasado el presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa: "Para el presidente Donald Trump. Jugando por la paz".
Y Ronaldo respondió en la entrevista: "Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo".
Habla de la muerte de Jota
Según el pequeño adelanto, en la parte dos el jugador del Al Nassr saudí rememorará su pasado y hablará sobre la muerte de su compañero de la selección Diogo Jota, quien falleció este verano en un accidente de tráfico junto a su hermano en una carretera española.
También reflexionará sobre el próximo Mundial, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, y lo que supondrá para su carrera.
En la primera parte de la entrevista Cristiano confesó que su retirada del fútbol será "pronto" y que será "dura" para él, así como también recordó su paso por el Manchester United y dio algunos detalles sobre su reciente compromiso con la influyente y modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez, su pareja desde hace casi una década.
Cristiano sobre el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo confesó que ganar el Mundial de 2026 no es su sueño y no le parece justo que el resultado de esta competición deba definir su carrera como jugador, explicó en la segunda parte de la entrevista con el presentador británico Piers Morgan difundida este jueves en Youtube.
Cuando está a punto de marcar los 1.000 goles en su carrera, Cristiano aseguró que no piensa en ello y agregó: "Puede que sorprenda mi respuesta. Si me preguntas, 'Cristiano ¿Es un sueño ganar el mundial?' No, no es mi sueño", dijo el astro portugués.
"Ganar el Mundial no cambiará mi nombre en la historia del fútbol (...) -siguió- ¿Debería definirme a los 40 años ganar un título en seis o siete partidos? ¿Crees que eso es justo? No es justo".
No obstante, afirmó que él y sus compañeros harán lo posible para que Portugal se proclame ganador de este título por primera vez.
Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he no longer 'cares' about being considered the greatest footballer of all time.
"The story speaks for itself..."
? https://t.co/1BESX9Tfc1@piersmorgan | @cristiano pic.twitter.com/sz56C3ee6t
*Información EFE