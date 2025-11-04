 Cristiano Ronaldo asegura que su retiro "será pronto"
Deportes

Cristiano Ronaldo asegura que su retiro "será pronto"

CR7 habló con Piers Morgan sobre el final de su carrera y reconoció que está próximo, pero asumido con madurez: "Todo tiene un principio y un final. Creo que estaré preparado".

Compartir:
Entrevista de Piers Morgan con Cristiano Ronaldo - instagram @piersmorgan
Entrevista de Piers Morgan con Cristiano Ronaldo / FOTO: instagram @piersmorgan

Cristiano Ronaldo ha vuelto a acaparar la atención del mundo del fútbol tras conceder una reveladora entrevista al periodista británico Piers Morgan, publicada en YouTube. En la charla, el astro portugués habló con naturalidad sobre diversos aspectos de su vida personal y profesional, incluyendo un tema inevitable: su retiro. A sus 40 años, el exjugador del Real Madrid, Manchester United, Juventus y Sporting de Portugal reconoció que el final de su carrera como futbolista profesional está cerca, aunque sin precisar una fecha exacta. "Será pronto", admitió Ronaldo, dejando entrever que su despedida podría producirse en un futuro no muy lejano.

Durante la conversación, el capitán de la selección portuguesa mostró un lado más emocional y reflexivo al hablar de lo que significará para él colgar los botines. "Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente lloraré. Soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero y abierto", confesó. Sin embargo, también aseguró que lleva años preparándose para ese momento decisivo. "He estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Creo que seré capaz de soportar esa presión", añadió el futbolista nacido en Madeira, quien continúa rompiendo récords con el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo preparado para lo que viene después del fútbol

Morgan quiso saber si algo podría llenar el vacío que dejará el fútbol en su vida, a lo que Cristiano respondió con sinceridad: "No hay nada. Nada se puede comparar con la adrenalina que sentimos al marcar un gol". Pese a esa certeza, el portugués se mostró tranquilo ante la idea de una nueva etapa. "Todo tiene un principio y un final. Creo que estaré preparado", afirmó, dejando claro que su legado dentro y fuera del campo ya está asegurado.

Finalmente, Ronaldo también habló de cómo planea disfrutar su tiempo tras el retiro, destacando el valor de su familia por encima de todo. "Tengo otras pasiones. Voy a tener más tiempo para mí, para mi familia, para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años y a quien empiezo a echar de menos cuando viajo", confesó. Con estas palabras, el ganador de cinco Balones de Oro demuestra que, aunque su despedida del fútbol será emotiva, lo espera una nueva etapa llena de proyectos personales y amor familiar.

Foto embed
Entrevista de Piers Morgan con Cristiano Ronaldo - Piers Morgan

En Portada

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reost
Nacionales

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reos

10:04 AM, Nov 04
Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatoriast
Deportes

Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatorias

07:44 AM, Nov 04
Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallecet
Nacionales

Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallece

09:35 AM, Nov 04
VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapat
Nacionales

VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapa

09:26 AM, Nov 04

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos