Cristiano Ronaldo asegura que su retiro "será pronto"

Cristiano Ronaldo ha vuelto a acaparar la atención del mundo del fútbol tras conceder una reveladora entrevista al periodista británico Piers Morgan, publicada en YouTube. En la charla, el astro portugués habló con naturalidad sobre diversos aspectos de su vida personal y profesional, incluyendo un tema inevitable: su retiro. A sus 40 años, el exjugador del Real Madrid, Manchester United, Juventus y Sporting de Portugal reconoció que el final de su carrera como futbolista profesional está cerca, aunque sin precisar una fecha exacta. "Será pronto", admitió Ronaldo, dejando entrever que su despedida podría producirse en un futuro no muy lejano.
Durante la conversación, el capitán de la selección portuguesa mostró un lado más emocional y reflexivo al hablar de lo que significará para él colgar los botines. "Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente lloraré. Soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero y abierto", confesó. Sin embargo, también aseguró que lleva años preparándose para ese momento decisivo. "He estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Creo que seré capaz de soportar esa presión", añadió el futbolista nacido en Madeira, quien continúa rompiendo récords con el Al-Nassr de Arabia Saudita.
Cristiano Ronaldo preparado para lo que viene después del fútbol
Morgan quiso saber si algo podría llenar el vacío que dejará el fútbol en su vida, a lo que Cristiano respondió con sinceridad: "No hay nada. Nada se puede comparar con la adrenalina que sentimos al marcar un gol". Pese a esa certeza, el portugués se mostró tranquilo ante la idea de una nueva etapa. "Todo tiene un principio y un final. Creo que estaré preparado", afirmó, dejando claro que su legado dentro y fuera del campo ya está asegurado.
Finalmente, Ronaldo también habló de cómo planea disfrutar su tiempo tras el retiro, destacando el valor de su familia por encima de todo. "Tengo otras pasiones. Voy a tener más tiempo para mí, para mi familia, para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años y a quien empiezo a echar de menos cuando viajo", confesó. Con estas palabras, el ganador de cinco Balones de Oro demuestra que, aunque su despedida del fútbol será emotiva, lo espera una nueva etapa llena de proyectos personales y amor familiar.