 Cristiano Ronaldo: ¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo
Deportes

En un adelanto de su entrevista con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo habló sin filtros sobre Messi, su fortuna y su legado, dejando una frase que ya da que hablar: "No quiero ser humilde".

Entrevista de Piers Morgan con Cristiano Ronaldo - Piers Morgan
Entrevista de Piers Morgan con Cristiano Ronaldo / FOTO: Piers Morgan

Cristiano Ronaldo vuelve a ser protagonista en los titulares internacionales tras un adelanto de su esperada entrevista con el periodista británico Piers Morgan, que se emitirá el próximo 4 de noviembre. En el breve avance compartido, el astro portugués no se contuvo al hablar sobre su eterna comparación con Lionel Messi, dejando una declaración que ha encendido nuevamente el debate futbolístico: "¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde", afirmó con total seguridad el exjugador del Real Madrid y actual referente del Al-Nassr.

La conversación entre Ronaldo y Morgan promete ser una de las más reveladoras de los últimos tiempos. En el adelanto, el portugués también fue cuestionado sobre su reciente nombramiento como el primer deportista multimillonario del mundo, a lo que respondió entre risas: "Eso no es cierto, me convertí en multimillonario hace muchos años". Con su característico humor y confianza, el delantero volvió a demostrar que su personalidad va más allá del terreno de juego, combinando autocrítica, ironía y una gran dosis de seguridad en sí mismo.

"La entrevista más personal de Cristiano Ronaldo", según Piers Morgan

Cristiano también fue consultado sobre los comentarios de Wayne Rooney, quien aseguró en una entrevista que Messi está por encima de él. Fiel a su estilo, el luso no se mostró molesto y respondió con serenidad: "No me supone ningún problema". Estas palabras reflejan una madurez distinta, aunque sin perder la competitividad que lo ha acompañado durante toda su carrera. Su respuesta, breve pero contundente, deja claro que no necesita la aprobación de nadie para reafirmar su legado.

Piers Morgan adelantó que la primera parte de la entrevista estará disponible este martes 4 de noviembre a las 14:00 horas del Reino Unido, y calificó la conversación como "la más personal en la vida de Cristiano Ronaldo". Si el avance ya ha provocado revuelo en redes sociales y medios deportivos, se espera que la entrevista completa genere aún más repercusión, mostrando una faceta íntima y directa del portugués, que una vez más demuestra por qué sigue siendo uno de los personajes más influyentes del deporte mundial.

Cristiano Ronaldo anotó su gol 949. - Redes sociales

