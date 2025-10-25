Cristiano Ronaldo vuelve a anotar, se acerca a los mil goles

Cristiano Ronaldo continúa ampliando su legado en el fútbol mundial. A sus 40 años, el astro portugués alcanzó la impresionante cifra de 950 goles oficiales en su carrera profesional, tras anotar en la victoria del Al Nassr sobre el Hazem en la sexta jornada de la Liga de Arabia Saudí. El tanto llegó en el minuto 88, cuando Wesley condujo un rápido contraataque por la banda derecha y asistió al capitán luso, quien definió de primera intención con la categoría que lo ha caracterizado a lo largo de más de dos décadas en la élite.
Con esta nueva anotación, Cristiano sigue escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol. Su asombrosa cuenta goleadora se reparte entre los clubes donde ha brillado: 5 goles con el Sporting de Lisboa, 145 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 101 con la Juventus y 106 con el Al Nassr, a los que se suman 143 con la selección de Portugal. Estos números lo consolidan como el máximo goleador de todos los tiempos y lo acercan cada vez más al sueño de alcanzar los 1000 goles, una marca que parecía inalcanzable en el fútbol moderno.
Cristiano Ronaldo se acera a un nuevo récord
El tanto de Ronaldo selló la victoria del Al Nassr, que ya había tomado ventaja gracias al gol de su compatriota Joao Félix, quien marcó de cabeza tras un centro de Ayam Yahya. La sociedad lusa fue determinante para que el conjunto dirigido por Jorge Jesus mantuviera su paso perfecto en el torneo, con seis triunfos en seis partidos, demostrando el poder ofensivo y la experiencia de sus figuras.
Cristiano Ronaldo, lejos de mostrar signos de declive, continúa desafiando el tiempo y las estadísticas. Su disciplina, ambición y amor por el fútbol lo mantienen en la cima, inspirando a nuevas generaciones y reafirmando su condición de leyenda viviente. Cada partido es una nueva oportunidad para seguir ampliando su legado y acercarse a una cifra que solo un jugador como él podría alcanzar: los 1000 goles.