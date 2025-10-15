 Mensaje de Cristiano Ronaldo tras superar a Carlos Ruiz
Cristiano Ronaldo hace historia y dedica un mensaje tras superar al guatemalteco Carlos Ruiz.

Cristiano Ronaldo volvió a dejar huella en la historia del futbol mundial, pero esta vez lo hizo con un mensaje cargado de orgullo y emoción. Un día después de convertirse en el máximo goleador en la historia de las eliminatorias hacia la Copa del Mundo, superando al guatemalteco Carlos "el Pescado" Ruiz, el capitán de Portugal expresó en sus redes sociales lo que significa para él representar a su país y alcanzar una marca de esa magnitud.

No es ningún secreto que representar a la selección significa mucho para mí y por eso estoy muy orgulloso de haber logrado esta marca única para Portugal. Gracias a todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí. ¡Nos vemos en noviembre para cerrar la prisa por el mundo!", escribió Cristiano en una publicación acompañada de una imagen suya celebrando con la camiseta de la selección lusa.

Carlos Ruiz sin pronunciamiento oficial 

El mensaje, que rápidamente se viralizó, fue interpretado como una muestra de gratitud hacia sus compañeros, su afición y su país, además de reflejar el compromiso que mantiene con la selección portuguesa a sus 40 años. A lo largo de más de dos décadas de carrera internacional, Ronaldo ha demostrado una constancia que pocos futbolistas han alcanzado, manteniendo su nivel competitivo y su hambre de triunfos.

El astro portugués alcanzó el récord el martes 14 de octubre en el estadio José Alvalade de Lisboa, durante la victoria de Portugal ante Hungría por la octava jornada de la clasificatoria europea. Con su doblete, llegó a 41 goles en eliminatorias mundialistas, superando los 39 que durante más de nueve años mantuvieron al guatemalteco Carlos Ruiz en la cima de la tabla histórica.

Tras vencer a El Salvador, Guatemala recibe un inesperado mensaje de la FIFA

Lo que publicó la FIFA tras la victoria de Guatemala contra El Salvador genera expectativa.

Mientras tanto, Ruiz no ha emitido una declaración oficial, aunque compartió en su cuenta de Instagram una publicación en la que se le menciona junto a Ronaldo y Messi, con el texto: "Siempre es increíble ver a Carlos Ruiz en esta lista".

