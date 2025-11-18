EN VIVO. Minuto a minuto del partido entre Guatemala-Surinam

Guatemala y Surinam llegan al duelo de este martes 18 de noviembre, programado para las 19:00 horas en el estadio El Trébol, con realidades contrastantes pero con la misma urgencia emocional. La Azul y Blanco disputará el encuentro sin posibilidades matemáticas de clasificarse al Mundial 2026, un golpe que obliga a enfocarse en cerrar el proceso con dignidad, buen juego y una conexión positiva con su afición, que vuelve a ocupar las gradas con la ilusión de ver a su selección competir con orgullo.
Surinam, en cambio, aterriza en Ciudad de Guatemala con la oportunidad más grande de su historia: una victoria podría acercarlo a su primera clasificación mundialista, siempre y cuando Panamá no los supere en diferencia de goles, se verá en el juego ante El Salvador. Con ese objetivo monumental como motor, los surinameses buscarán imponer su energía y ambición ante un equipo guatemalteco que, aunque eliminado, querrá demostrar que aún tiene argumentos futbolísticos para terminar el camino con carácter.
Guatemala 0-0 Surinam
-